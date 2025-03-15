早安世界》強烈大陸冷氣團南下 18至20日北台灣下探9度
強烈大陸冷氣團南下 18至20日北台灣下探9度
中央氣象署表示，15日有來自北方的強烈大陸冷氣團影響台灣，基隆北海岸及中部以北地區有短暫陣雨或雷雨，16日白天起至17日，北部及東北部低溫降至攝氏10至18度；18至20日北部及東北部下探9度，其他地區早晚也寒冷，中南部日夜溫差大。至於降雨，氣象署說，16日北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為局部短暫雨後多雲，17日逐漸轉乾冷。（看完整報導）
恢復軍事審判待修法 卓榮泰：一個月完成計畫
總統賴清德13日宣布恢復軍事審判制度之後，行政院長卓榮泰14日表示，當境外敵對勢力持續對國家安全有重大威脅，總統必須做出保衛國家安全的必要措施。他說，軍事審判只針對現役軍人觸犯叛亂、利敵、洩密、廢弛職務、抗命等犯罪行為時才啟動，已限縮使用對象跟行為態樣，與過去的軍事審判不同。此修法將依照總統裁示內容，由各部會訂定策略，一個月完成計畫。（看完整報導）
取得國產標章才能標「鮮乳」 預計明年7月實施
紐西蘭進口乳品今年起零關稅，進口牛乳能否以「鮮乳」名義販售引發討論。行政院食安辦公室14日邀相關單位與業者召開協調會，規範只有國產鮮乳且取得標章才可標示「鮮乳」。目前國產鮮乳標章就像商標，未來將修正食安法提升位階，並修正「鮮乳保久乳調味乳乳飲品及乳粉品名及標示規定」、CAS 3056、鮮乳標章核發使用規範，整體措施預計明年7月上路。（看完整報導）
傅崐萁競選小物涉反滲透法 李姓被告住處遭搜索
國民黨立委傅崐萁被告發2024年立委選舉前，提供由花蓮縣「戰天下」公司供貨的競選小物給國民黨候選人，涉嫌違反商業會計法、偽造文書、反滲透法等法律。北檢14日指揮調查局前往花蓮搜索，未約談傅崐萁。傅崐萁發布聲明說，競選小物團購一切合法，與境外資金無關，他要求總統「停止追殺在野黨」。北檢表示，戰天下公司出售地點包括北檢轄區，北檢具管轄權，偵辦案件並無預設立場。（看完整報導）
日本防衛省擬擴建石垣島基地 加強台灣周邊防禦
日本沖繩縣石垣市總務部長棚原長武日前指出，防衛省可能買下約22公頃的土地，以擴建陸上自衛隊在島上的基地石垣駐屯地。琉球群島從日本本土4島中最南端的九州，一直延伸到距離台灣僅約113公里處，其中石垣島位於台灣以東約241公里。這些島嶼構成所謂第一島鏈的關鍵一環，在衝突爆發時，將成為抵禦中國海軍的戰略屏障。（看完整報導）
傳川普考慮奪回運河選項 巴拿馬：堅定捍衛主權
媒體報導美國總統川普考慮奪回巴拿馬運河，白宮已要求軍方擬定從加強美巴安全合作，到實際奪取運河等各種可能方案。巴拿馬外交部長艾查表示對報導內容無可奉告，巴拿馬堅定捍衛領土、運河和主權，這條運河屬於巴拿馬人民，以後也是如此。（看完整報導）
特斯拉憂面臨報復性關稅 致函美貿易代表署示警
美國電動車大廠特斯拉本週致函美國貿易代表署，指總統川普推動的關稅措施，恐導致特斯拉和其他美國重要出口商面臨報復性關稅。特斯拉警告說，即便供應鏈積極本地化，部分零組件很難或不可能在美國境內獲取，美國貿易代表署擬議採取行動時，應考慮對下游產生的影響。（看完整報導）
杜特蒂涉違反人道罪 首次在國際刑事法院出庭
菲律賓前總統杜特蒂14日透過視訊首次在國際刑事法院出庭，聆聽他被控犯下的罪名和身為被告的權利。他在2016至2022年擔任總統期間發動掃毒戰造成數萬人喪命。政府正式承認的死亡人數為6248人，但人權倡議人士指出實際死亡人數遠超官方數據。西澳大學國際法副教授歐布萊恩表示這次逮捕具有重要意義，對飽受抨擊的國際刑事法院非常正面，若審判順利進行、讓杜特蒂被定罪，就能證明法院存在的必要性。（看完整報導）
尹錫悅彈劾案最快下週宣判 維安動員2萬警力
韓國總統尹錫悅8日因檢方決定不上訴而獲釋，彈劾案原預計本週宣判，但憲法法院據稱仍在討論案件爭議點，不排除延後宣判，最快可能延至下週。過去法院審理總統彈劾案，都在辯論結束後2週左右宣判，尹錫悅案創下耗時最長紀錄，尹錫悅方與國會都呼籲法院盡快宣判。警方表示將在宣判當天發布最高級別警戒令，動員2萬多警力維安。（看完整報導）
金秀賢發聲明 稱金賽綸成年才交往
已故韓國女星金賽綸家屬近期指控男星金秀賢在女方15歲起就與她交往，之後因債務糾紛逼死女方。風波愈演愈烈，原本下週才要出面回應的金秀賢經紀公司14日發布聲明表示，兩人交往時女方已成年，公司處理金賽綸酒駕賠償事件時已盡可能縮小女方負擔，寄給女方的存證信函是必要的法律行動。（看完整報導）
開箱老照片》桃園縣長補選 呂秀蓮大勝
1996年11月21日，前桃園長縣長劉邦友遭槍殺身亡後，隔年進行縣長補選投票。民進黨候選人呂秀蓮以10萬餘票的差距擊敗國民黨候選人方力脩，得票率達55.31%，獲壓倒性勝利。她不但成為桃園第一位女縣長，也打破桃園地區長期以來南北輪政的傳統。（看完整報導）
Podcast》希望城市永續共榮 產官學共議未來新解方
為響應全球趨勢並推動城市永續發展，中央社舉辦「城市永續高峰論壇」，邀請產官學界專家學者，包括台北大學、唐獎教育基金會等代表，從政策方向到產業應用、財務機制到地方治理，匯聚多元觀點，為台灣城市的綠色轉型提供建言。（收聽Podcast）
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- 早安世界》強烈大陸冷氣團南下 18至20日北台灣下探9度2025/03/15 07:44
- 2025/03/14 07:39
- 2025/03/13 07:44
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