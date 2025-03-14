食安辦擬規範取得國產標章才能標鮮乳 明年7月上路

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（中央社記者賴于榛台北14日電）紐西蘭乳品零關稅輸台引發能否標示「鮮乳」爭議，行政院食安辦今天邀相關單位與業者召開協調會，擬規範只有取得國產鮮乳標章才能標示為鮮乳；相關修法若順利，預計明年7月實施。

紐西蘭進口乳今年起零關稅，進口乳品能否以「鮮乳」名義販售，引發討論。行政院今年2月拍板，保存期14天（含）以下才可標示為鮮乳，但據傳遭到美國、日本關切，也引起酪農關注，因此行政院食安辦今天再度召開協調會，討論乳品標示。

食安辦主任許輔接受記者電話訪問時指出，今天在農業部及衛福部協助下，舉辦2場協調會，聽取酪農業者、食品加工業者意見，另外美商公會、歐商公會、日本在台協會，以及澳洲、紐西蘭也派員參與。

許輔指出，行政院長卓榮泰指示要幫助酪農，行政團隊也召開跨部會會議協調，最終討論出，只有國產鮮乳且取得國產鮮乳標章才可以標示「鮮乳」，以幫助酪農，且避免消費者誤解。

至於政策可能涉及的修法面向，許輔說，農業部、衛福部、經濟部都有相當多需修正的部分，像是國產鮮乳標章目前比較像是一個商標，未來會修正食安法，提升位階，另外還有「鮮乳保久乳調味乳乳飲品及乳粉品名及標示規定」、CAS 3056、鮮乳標章核發使用要點等需修正；整體措施預計明年7月上路。

他說，還有很多細節需處理，像是國產鮮乳加工品、手搖飲如何規定等，仍待跨部會討論，正式實施前也會與業者持續溝通。

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許輔說，酪農業者對政府政策方向樂觀其成，食品產業界則是希望法規寬限期可以更長，對於複雜的加工型態，應有更清楚標準；他表示，會中也詳細對各外國單位代表說明措施，重點是希望台灣修訂國家標準之後，要符合國際規範，與國際接軌，並非要造成貿易障礙。

至於台灣目前有多少酪農業者取得國產鮮乳標章，許輔說，近95%已取得，未來會協助所有業者都取得標章，保持競爭力。（編輯：謝佳珍）1140314