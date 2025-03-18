早安世界》比特犬兩度跳車窗咬傷人 北市罰20萬沒入犬隻

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比特犬兩度跳車窗咬傷人 北市罰20萬沒入犬隻

北市文山區6日才發生比特犬跳出車窗咬傷人，同一隻比特犬17日又衝出車窗追咬機車騎士。台北市動保處約談飼主及2案受害人，飼主聲稱有把犬隻綁在車上，但犬隻過於激動掙脫頸圈，又跳窗傷人。動保處認為飼主已無法妥善管理犬隻，原本分別裁處新台幣5萬元、9萬元罰鍰並沒入犬隻，經產業局檢視後改為罰鍰5萬元和15萬元，犬隻維持沒入。法律白話文營運長徐書磊發布聲明表示，傷人比特犬Lucky為他父親所飼養，會坦然面對裁罰及沒入，並對此事造成社會紛擾不安深感抱歉。（看完整報導）

谷立言：賴總統提打擊中國間諜行動 提升美台合作能力

美國在台協會處長谷立言在一項壇致詞時表示，川普政府強調台海和平穩定為美方利益，對國際安全繁榮不可或缺，美方將與國際夥伴一起加強應對片面以武力或脅迫改變現狀的企圖；他肯定總統賴清德提出打擊中國間諜活動和影響的行動，並說此舉將進一步提升美方與台灣合作的能力。賴總統致詞指出，台灣會和民主夥伴一起努力，強化非紅供應鏈及數位團結，共同應對威權主義擴張的威脅與挑戰。（看完整報導）

罷免二階連署 中選會：連署格式不得變更

外傳中選會發的罷免二階連署格式可自行裁切或變更，中選會說這是不實謠言，並指出二階連署格式由選務機關依法發給，領銜人、罷免團體或連署人都不可以變更格式，必須依規定格式連署。另外，針對有謠言指有些罷免案需補件是中選會查對結果，中選會指出，實際上負責提議、連署查對的是各地選委會與各縣市政府戶政事務所，呼籲有心人勿再以訛傳訛。（看完整報導）

今白天回溫降雨漸緩 週末好天氣各地高溫上看25度

中央氣象署表示，18日白天天氣開始回暖，北部約攝氏15至17度，中南部接近20度，山區、東半部地區仍有局部短暫雨，水氣接著逐日減少。週末可望見到陽光，21日週五起白天各地都有20度以上，23日回升到25度以上，但要留意日夜溫差可能大於10度。（看完整報導）

宜蘭保育類鉛色水鶇雛鳥疑遭盜獵 親鳥叼蟲回巢悲鳴

鳥友17日在宜蘭縣五峰旗攔沙壩上游賞鳥時，發現疑有男子盜獵第3級保育類鉛色水鶇雛鳥，親鳥叼著蟲回到鳥巢不見雛鳥蹤影，焦急地在附近打轉、出聲呼喚雛鳥，令目睹鳥友心酸。縣府農業處表示，依野生動物保育法，盜獵可處1年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣6萬元以上、30萬元以下罰金，因而致野生動物死亡者將加重刑期或罰金；民眾如有證據或照片，可提供查辦。（看完整報導）

國台辦證實共軍在台灣周邊演習 陸委會斥麻煩製造者

國防部17日陸續偵獲數十架次軍機逾越海峽中線及其延伸線，配合共艦執行「聯合戰備警巡」。中國國台辦晚間證實「解放軍在台島附近開展演習」，聲稱是「正當必要之舉」。陸委會回應表示，中共持續對台軍事恫嚇升高台海局勢緊張，破壞區域和平穩定，是不折不扣的「麻煩製造者」。（看完整報導）

川普3/18將與蒲亭通話 俄羅斯：和平條件是烏克蘭不加入北約

美國總統川普預計18日與俄羅斯總統蒲亭通話，盼促成俄烏30天停火。俄羅斯外交部副部長格魯希科表示任何關於烏克蘭持久和平的條約，都必須達到莫斯科的要求，包括拒絕接受烏克蘭加入北約。英國、法國表示未來俄烏和平協議達成，有意願派遣維和部隊監督停火。（看完整報導）

富察被捕2年 國台辦稱一審已宣判但未提刑期

八旗文化總編輯富察2023年為完成台灣公民身分申請，赴中註銷中國戶籍後失聯；國台辦當時證實富察被控從事危害國家安全活動，上海市國家安全局依法採取刑事強制措施。迄今富察已被拘捕2年，國台辦17日表示，上海市第一中級人民法院已於今年2月17日一審「公開宣判」，但未提到刑期等判決結果。陸委會表示，國台辦聲稱本案是公開審判，其實完全保密，早已被中共當局當宣傳樣板，未審已先判。（看完整報導）

誠品誤報偷竊嚇壞女童 盧秀燕、警察局長道歉

台中市一位媽媽帶2個女兒逛誠品480，館內林姓保全指控她們涉及偷竊，母女被5警帶回派出所，經調查才發現是烏龍報案。女兒因驚嚇在派出所內大哭，媽媽寫信給市長盧秀燕盼主持公道。盧秀燕17日公開致歉，要求誠品檢討改善；誠品表示會與保全檢討演練更謹慎做法。台中市警察局長李文章也致歉，並指派督察人員調查是否有疏失及執法過當，依照調查結果懲處。（看完整報導）

1至4月發票雲端500元獎 維持現行245萬組

財政部賦稅署表示，考量自民國113年3至8月期起，雲端發票專屬獎500元獎每期開獎組數由165萬組增加至195萬組，同年9至10月期起，再增開50萬組至現行245萬組。依114年度給獎經費預算額度，1至4月期維持現行開獎獎別及組數。（看完整報導）

開箱老照片》高球名將「Mr. Lu」呂良煥

呂良煥是亞洲高球界傳奇人物，1971年第100屆英國公開賽，他雖以1桿之差屈居亞軍，但他優雅的談吐和風度，在國際媒體間贏得「Mr. Lu」封號，讓更多人注意到台灣。呂良煥1979年應非洲摩洛哥國王及象牙海岸總統邀請，到當地陪同他們打球，並邀請對方來台訪問，獲得「中華民國親善大使」美稱，透過高球拓展國際外交。（看完整報導）

Podcast》從流氓印象到藝術表達 台式刺青踏足國際

去年年底世界棒球12賽，台灣隊投手林昱珉不僅表現亮眼，身上大片刺青也成為花絮焦點。為林昱珉刺青的刺青師彫富，走過客人多是流氓的時代，將日式傳統紋身融合台灣文化元素，發展出台式刺青。而野点總監張玉音，企劃主編口袋書《刺花》，收錄12名台灣刺青師認領圖，讓刺青師能透過小書介紹自己的風格，也告訴世界這是台灣刺青。收聽本集 《文化普拉斯》，帶您一同探索台式刺青的美學與文化！（收聽Podcast）

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