早安世界》總統定調中國是境外敵對勢力 恢復軍事審判因應滲透
賴總統：中國是境外敵對勢力 恢復軍事審判因應滲透
總統賴清德13日召開國安高層會議，就中國統戰滲透威脅提出因應策略，包括恢復軍事審判制度、針對申請中國證件進行必要清查等。總統說，中國已是台灣反滲透法所定義的境外敵對勢力，「我們沒有選擇，必須採取更積極的作為」，台灣從來不會是升高台海兩岸情勢的一方，而是致力於區域安全穩定的力量。在去年的共諜案中，遭起訴的被告有多達66%為現役或退役軍人，總統宣布將恢復軍事審判制度，凡是現役軍人觸犯陸海空軍刑法的軍事犯罪案例，將交由軍事法院審判。（看完整報導）
軍事犯罪恢復軍審 國防部：一般案件仍由司法機關辦理
賴總統13日宣布將恢復軍事審判制度之後，國防部表示，未來軍人涉及一般犯罪案件仍由司法機關審理，觸犯陸海空軍刑法有關的軍事犯罪，則將接受軍事審判；抗命、施暴等與部隊實務管理相關，屬於軍事特性的相關犯罪，也納入軍事審判。2013年洪仲丘命案引爆人民抗議，促成廢除非戰時軍事審判，現任國防部長顧立雄當年曾任洪案律師，他的立場引發關注。國防部法律司長沈世偉指出，顧立雄過去是人權律師，對公平法律相當要求，堅持未來平時軍審制度需建置公平法院、正當法律程序。法界則認為，恢復軍事審判制度有助於國安案件偵審。（看完整報導）
陸配恩綺、小微涉武統言論 移民署發函訪談
陸配網紅「亞亞在台灣」因發表鼓吹武統的言論遭移民署廢止依親居留許可，因類似情況被檢舉的陸配還有「恩綺」和「小微」等人，前者已赴移民署接受約談，後者已收到通知函。另外，對於台灣藝人在微博轉發央視「中國台灣省」貼文，總統賴清德13日表示，台灣藝人在中國發展事業，在壓力之下的確有不容易之處，但也希望藝人珍惜這塊土地曾經生養他們、讓他們具備現在的表演專業。（看完整報導）
美跨黨派參議員推台灣駐美代表處正名 體現全體台灣人利益
美國跨黨派參議員12日攜手提出法案，要求行政部門將台灣政府駐華府機構「台北經濟文化代表處」改為「台灣代表處」。提案議員匡希恆指出，這體現駐美代表處代表台灣民眾，而非「台北市的經濟利益」，法案也強調美國對台灣民主的承諾，並提升美台關係清晰度。（看完整報導）
烏克蘭同意30天停火協議 川普特使赴莫斯科盼俄國點頭
美烏高層11日在沙烏地會談後，烏克蘭接受華府提出停火30天的建議，包含立即實施為期30天的臨時停火，經雙方同意，可以延長停火期限。美國總統川普12日表示，前往莫斯科的美國談判代表有望達成烏克蘭戰爭停火。俄羅斯總統蒲亭稱，俄國同意美國的烏克蘭戰爭停火方案，但任何停火都必須解決衝突的根本原因，還有許多細節得處理。（看完整報導）
台灣科技公司高階主管為中企違法徵才 北檢起訴
近年頻傳中國挖角台灣高科技人才、竊取產業的技術的案例，且常有中資假借他人名義在台投資，規避現行法規。一家名為「同方」的中國企業未經許可在台設立「志合」訊息公司，違法在台為同方徵才；台北地檢署13日依違反兩岸人民條例的罪名，起訴志合公司陳姓負責人與代表人。兩名被告原本在台灣一家科技公司的筆電研發部門擔任總經理及副總經理。（看完整報導）
陳立武任英特爾CEO坦言克服挑戰不容易 曾助益華電腦成功轉型
美國晶片大廠英特爾12日任命前董事會成員陳立武出任新執行長，18日生效，消息一出，英特爾盤後股價大漲超過10%。65歲的陳立武在新加坡長大，擁有物理學、核子工程和企業管理學位，是半導體產業資深人士，在擔任電子設計自動化軟體公司益華電腦執行長期間，帶領公司轉型，收入大幅成長一倍以上。陳立武表示，要克服挑戰並不容易，但他對英特爾有信心。（看完整報導）
韓國少子化競爭仍激烈 補習費連4年創新高
韓國社會競爭激烈，多數學生除了學校教育外，還得上補習班、才藝班，儘管少子化，用於課外輔導的「私教育費」仍連續4年創新高，去年超越29兆韓元（約新台幣6744億元）；平均每名學生每個月花費將近1.1萬台幣。且不僅私教育費總和創新高，私教育參與率、參與時間都較先前增加。（看完整報導）
林盛恩挑戰大谷模式 台灣職業層級二刀流第一人
旅美好手林盛恩今年挑戰「二刀流」出賽，採大谷翔平模式，平時擔任指定打擊、隔幾天登板投球，成為台灣棒球界在職業層級發展二刀流的第一人。19歲的他出身台東阿美族，前年季中加盟美職辛辛那提紅人，今年是他第2次參加春訓。紅人隊農場總監法瑞爾認為林盛恩擁有二刀流的潛力，稱讚他非常努力，願意投入時間去練，「很期待他在兩端有所發揮。」（看完整報導）
澳洲男靠全人工心臟存活逾100天全球首例 心臟衰竭治療開新局
英國「衛報」報導，澳洲一名患有心臟衰竭的40多歲男子，先前靠著全人工心臟存活超過100天後，本月初接受心臟移植手術，重獲新生，成為全球首位成功植入全人工心臟並出院的患者。這個植入物的設計是要為患者爭取更多時間，直到能夠接受心臟移植手術；這項技術將改變全球心臟衰竭治療方式。（看完整報導）
開箱老照片》讀者文摘中文版15週年慶
1922年戴維特‧華勒斯在美國出版第一本「讀者文摘」，內容選編31篇各類雜誌文章的摘要介紹，獲得意外成功。1962年讀者文摘總社計畫出版中文版，花了2年才找到中英文俱佳的林太乙擔任首任總編輯，1965年正式出版，不但在香港造成轟動，台灣也在發書當日就賣光了，為讀者打開「世界的一扇窗」。（看完整報導）
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- 早安世界》總統定調中國是境外敵對勢力 恢復軍事審判因應滲透2025/03/14 07:39
- 2025/03/13 07:44
- 2025/03/12 07:21
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