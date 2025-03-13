韓國少子化競爭仍激烈 補習費連4年創新高

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（中央社記者廖禹揚首爾13日專電）韓國社會競爭激烈，多數學生除了學校教育外，還得上補習班、才藝班，儘管少子化，用於課外輔導的「私教育費」仍連續4年創新高，去年超越29兆韓元（約新台幣6744億元）；平均每名學生每個月花費將近1.1萬台幣。

韓國教育部與統計廳今天公布針對約7萬4000名小、中、高校學生進行的私教育費調查結果，不僅私教育費總和創新高，私教育參與率、參與時間都較先前增加。

據統計，韓國家長們2024年為孩子投入的私教育費高達29.2兆韓元，較前一年增加7.7%，約合2.1兆元。而在同年期間，學生數從521萬人減少至513萬人，年減1.5%。

即使學生數不斷減少，韓國私教育費用規模仍連續4年刷新紀錄，從2021年的23.4兆韓元開始，至2024年為止，每年至少增加1兆韓元以上。其中以小學生的私教育費占最大宗，2024年共計13.2兆韓元，遠超過中學生的7.8兆韓元及高中生的8.1兆韓元。

從增加幅度來看，中學生的私教育費年增9.5%幅度最大，其次為高中生（7.9%）、小學生（6.5%）。整體學生平均每人每月花費47.4萬韓元在私教育上，年增9.3%；若只計入有參與課外補習等私教育的學生，每月平均花費則達59.2萬韓元。

整體而言，韓國學生高達8成參與私教育，較前一年增加1.5個百分點，無論小、中、高校學生都呈現增勢，其中以小學生的87.7%參與率最高。每週參與時間以小學生及中學生的7.8小時最多，其次為高中生的6.9小時。

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以家長收入區分，可以看出收入越高的家庭，越捨得花錢在孩子的私教育上。月收入800萬韓元以上家庭的每月私教育費支出在67.6萬韓元左右，收入在300萬韓元以下家庭的每月支出則在20.5萬韓元左右，兩者相差約3.3倍。

值得注意的是，月收入在300萬韓元以下的家庭對私教育投入支出較前一年上升12.3%，明顯超過800萬韓元以上月收入家庭的0.8%增幅。（編輯：唐聲揚）1140313