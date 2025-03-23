韓國生育率反彈 社會經濟結構仍是未解難題

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（中央社記者廖禹揚首爾23日專電）韓國2024年生育率時隔9年回升，但這項正面信號是否延續下去仍是未知數。專家指出，韓國低生育率背後複雜的社會經濟結構問題未解，加上「不歡迎孩子」的文化，可能成為阻力。

根據韓國統計廳2月公布數據，在結婚率增加帶動下，韓國2024年生育率時隔9年反彈，從0.72回升至0.75，部分意見認為這是生育率回升的積極信號，但也有意見認為這次反彈只是因為先前生育率過低，加上許多人因疫情推遲結婚的延後反映。

「生育率回升的原因第一個可以說是先前基期過低，第二個是因為疫情導致人們推遲結婚，現在開始反映」，韓國外國語大學教授李哉默接受中央社訪問時分析，「再來就是近10年來社會對少子化、高齡化的意識有所改變」。

他指出，這次生育率反彈也許可看做政府政策有效的積極信號，但這項結果僅是與前一年比較，韓國在經濟合作暨發展組織（OECD）國家中生育率仍是最低水準，短期內很難解決。

李哉默表示，韓國和台灣一樣，社會產業化壓縮在短短幾年內完成，在經濟高度成長下，家庭規模及社會結構都產生劇烈變化，「過去農村社會裡，子女都是勞動力，所以人們都會生很多小孩」，但在產業快速變化下，韓國已經從勞力密集轉為技術密集，家庭規模也快速縮小，導致少子化的速度加快。

經濟條件影響生育意願

多項研究指出，韓國的低生育率問題背後因素多樣，包括住房問題、青年失業率高、補習等私教育費用高昂、女性教育水準及經濟活動增加，以及職場中對職業婦女的差別待遇等，很難一次解決。李哉默認為，最重要的是營造讓雙親工作同時也能兼顧育兒的環境，接下來便是處理讓年輕人「迴避」結婚的經濟問題。

韓國近年因應低生育率的政策預算逐年增加，從2006年的2.1兆韓元增至2022年的51.7兆韓元（約新台幣1.2兆元），但效果仍然有限。

一名幼兒園教師趙恩愛向中央社記者表示，她所工作的幼兒園的學員數從9年前的87人，至今已減至33人，教師數也減少近一半，「不只是我工作的麻浦區，各地許多幼兒園、小學都因學生不足停業」。

據韓國保健福祉部統計，今年預計停業的小、中、高各級學校共49所，較4年前的2021年（24所）增加近兩倍。

這名30多歲的幼兒園教師正好也面臨結婚生子的選擇，趙恩愛指出，周邊朋友考量的多是經濟條件，住房、補助金，都是近期有助提高生育條件的因素。

「以前會覺得考慮交通，無條件會想住在首爾，但現在首都圈交通越來越便利，開始會考慮京畿道等地區」，她說，除了社會住宅抽籤會優待新婚或有孩子的夫婦，遠離首爾的地區中籤率也更高，成為結婚生子的誘因之一。

此外，補助金增加，也讓大多是雙薪家庭的年輕夫婦更無後顧之憂。

賺錢都來不及，誰來照顧孩子

「說實在，育兒假除了公務員或大企業員工之外，還是很難請」，趙恩愛說，就算作為幼兒園教師，能體會育兒的不易，在職場中還是難免會因為長期休假顧慮同事及上司的眼光，「如果要請3個月以上，大部分的公司是不太可能的」。

不過，隨著政府補助金增加，家長們有更多費用來請保母幫忙，加上公立學校的課後照護服務活化，很大程度減少了爸爸媽媽的負擔。

「小學或幼兒園一般是下午2時下課，但有了照護服務後，孩子們可以在學校待到7時半」，趙恩愛說明，校方會另外聘請老師負責學童的課後照護，不僅減輕家長的負擔，也增加了工作機會。

韓國兒童權利保障院院長、梨花女子大學教授鄭益仲也指出，育兒補助增加，不只促進第1胎的生育率，第2胎生育率在近期也有顯著成長。

「讓人願意結婚很難，讓結婚的人願意生小孩很難，讓已經有小孩的夫婦願意繼續生養孩子更難」，鄭益仲認為，對於第2胎以上的補助也不應輕忽。

不歡迎孩子的社會文化

同時，鄭益仲指出，「不尊重孩子的地方，是不會有孩子出生的」，由於兒童安全問題引發的爭議，韓國社會漸漸瀰漫著一股「不歡迎兒童」的氛圍，包括店家公告不允許帶孩子進入、設置No Kids Zone、遊樂園及兒童圖書館因少子化而漸漸關閉等，「這種社會很難解決少子化問題」。

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鄭益仲說，安全問題在任何地方都可能發生，但目前的社會氛圍過度指責業者，卻忽略了父母本身的安全意識，「業者直接禁止孩子進入，不僅是不歡迎小孩，也讓小孩失去學習的機會」，同時，家長們也會為了不知道該帶小孩去那裡而苦惱。

他認為，政府若要改善這類風氣，必須提供業者、家長的教育機會，努力改善社會整體意識，創造「歡迎兒童」的文化，「政策不該只是一味要人生小孩，而是該創造讓人可以好好養育小孩的環境」。（編輯：高照芬）1140323