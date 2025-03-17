早安世界》冷氣團來襲今晚至明晨最冷 中部以北探10度
冷氣團來襲今晚至明晨最冷 中部以北下探10度
氣象署16日表示，台灣受強烈大陸冷氣團影響逐漸降溫，預估17日晚至18日晨最冷，中部以北平地低溫下探攝氏10度，局部地區更低。20日起冷氣團減弱，但受輻射冷卻影響，日夜溫差將超過10度。（看完整報導）
美國之音見證人類登月 自由亞洲電台揭中共暴行 如今雙雙被迫關門
美國總統川普政府15日強制美國國際媒體署旗下多家機構的逾千名新聞從業人員停職休假，受影響的機構長期以來都被視為是對抗俄羅斯和中國資訊攻勢的關鍵。曾見證美國重大歷史時刻的美國之音、自由亞洲電台以及揭露侵犯人權惡行的媒體，恐吹起熄燈號。美國之音台長阿布拉莫維茨發聲明表示：「我非常難過，因為83年來第一次，美國之音這個歷史悠久的機構被迫噤聲。」（看完整報導）
台水每度水虧2.45元 水價研議部分調漲、3月底提報告
台灣水價31年未調整，現在每賣一度水虧新台幣2.45元，台水預計3月底向經濟部提交水價檢討報告，盼藉由分析虧損緣由，爭取預算支持，或者能在不影響民生用水情況下調整水價，最終交由行政院綜合考量決定。（看完整報導）
梅杜沙勒索軟體肆虐 美FBI與網路安全官員示警已逾300用戶受害
美國聯邦調查局（FBI）及網路安全和基礎設施安全局（CISA）示警，危險的勒索軟體「梅杜沙」肆虐，自今年2月以來已有逾300用戶受害。梅杜沙自2021年起展開攻擊，根據CISA，它以網路釣魚為主要手段，竊取受害者的身分驗證資訊。（看完整報導）
塞爾維亞10萬人示威控武契奇政府貪腐 學生與勞工向獨裁怒吼
塞爾維亞首都貝爾格勒15日聚集至少10萬人示威，這場是當地境內數十年來規模數一數二的反貪腐抗議，學生與勞工站在同一陣線，槓上鎮暴警察及總統武契奇的支持者。法新社和路透社報導，示威人潮一度綿延近2公里，占滿國會周邊街道及貝爾格勒一處行人廣場。（看完整報導）
美恐收回安全保證俄虎視眈眈 歐洲討論恢復徵兵制
在美國可能撤銷安全保證、以及俄羅斯和烏克蘭戰爭持續3年背景下，歐洲國家因俄國的侵略行為而感到害怕，各界益發擔憂北約的防衛實力。從巴黎到華沙，各國領導人在尋求增加國防開支，但包括法國、英國在內，許多國家招募職業軍人時都遇到困難。（看完整報導）
南非擅改台灣駐處名稱 外交部嚴正抗議斥配合中國
南非外交部官網將台灣政府代表機構「台北聯絡代表處」更名為「台北商務辦事處」，中華民國外交部16日表示，已指示亞非司和駐處向南非政府嚴正抗議，並重申以聯大2758號決議及「一中政策」逼迫遷處令人無法接受，且南非配合中國打壓台灣的作法，違反南非政府一貫主張民主自由的精神。（看完整報導）
輝達GTC大會17日登場 台灣夜市首屆量子日6大亮點一次看
輝達（NVIDIA）將於17日至21日在美國舉行GTC技術大會，是AI與加速運算領域盛會，外界高度關注。今年除了輝達執行長黃仁勳主題演講、新一代AI晶片以及舉辦首屆「量子日」活動外，台灣夜市文化躍登GTC舞台，也成為熱門話題。（看完整報導）
富察被捕近2年傳中國秘密起訴 海基會：持續關注並提供必要協助
台灣八旗文化出版社總編輯富察2023年在上海被捕後，中國當局至今未對外宣布案情處理進度，也久未提及審理情況。近期傳出富察已遭「秘密起訴」。海基會16日對此表示，持續關注案件發展，並按家屬需求提供必要協助。（看完整報導）
陳偉殷回到生涯起點中日龍隊引退 哽咽向球迷道別
擁有美職、日職經歷的台灣投手陳偉殷16日引退，他回到職業生涯起點日職中日龍隊主場名古屋巨蛋，投出職業生涯最後一球。他哽咽表示，「因為這個地方，我才有今天的自己」。為了向台灣球迷道別，陳偉殷將在21日回到台灣舉行引退記者會，總結棒球旅程。（看完整報導）
開箱老照片》雪山隧道施工難度高 登上大英百科全書
2004年3月17日，北宜高速公路雪山隧道主坑西行線貫通，行政院長游錫堃搭車自宜蘭頭城穿越隧道抵達新北市坪林，親自體驗這項重大工程。雪山隧道總長12.9公里，長度在世界已通車公路隧道名列第4。雪隧2006年6月16日完工通車，至此台北南港至宜蘭蘇澳的北宜高速公路（國道五號）全線貫通。（看完整報導）
以下平台上午8時同時發布早安世界，給你最精華的新聞摘要！
電子報、Facebook、Instagram限時動態、YouTube
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。