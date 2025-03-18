大學繁星推薦1.5萬個名額 第1至7類9時放榜

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（中央社記者許秩維台北18日電）114學年度大學繁星推薦管道共65校參與招生，提供1萬5689個名額，今天上午9時公告第1至第7類學群錄取名單以及第8類學群第1階段篩選結果。

根據114學年度大學繁星推薦招生簡章規定，參加繁星推薦的考生，在校學業成績全校排名百分比必須符合報名各校系的規定，各校系也可自訂學測科目或高中英聽成績作為檢定標準。

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大學甄選入學委員會新聞稿指出，114學年繁星推薦招生有65所大學校院、1712個學系（組）參加，提供1萬5689個名額；繁星推薦分為8類學群，第8類學群包含醫學系和牙醫系，考生通過第1階段篩選後，還須參加第2階段指定項目甄試。

甄選委員會將於3月18日上午9時起公告114學年繁星推薦第1至第7類學群錄取名單，考生可上甄選會網站（https://www.cac.edu.tw/）查詢；甄選委員會也會公告繁星推薦第8類學群第1階段篩選結果，通過篩選的考生，仍須於5月15日至6月1日期間參加第2階段甄試（面試）。（編輯：郭諭儒）1140318