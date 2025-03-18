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統測7.2萬考生創歷年新低 准考證3/19寄發

2025/3/18 12:39
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（中央社記者許秩維台北18日電）114學年統一入學測驗將於4月下旬登場，總計約7.2萬人報名，比113學年減少逾3000人，也是歷年新低，統測准考證將於3月19日寄發。

技專校院入學測驗中心今天發布新聞稿指出，114學年度統一入學測驗四技二專暨二技准考證將於3月19日寄發，准考證上載明考試地點、應試時間等相關資訊，集體報名考生准考證將以包裹寄至原代辦報名學校，個別報名考生以掛號方式寄送至通訊地址。

根據測驗中心統計資料，114學年度四技二專統一入學測驗有6萬6311人報名，比113學年減少3050人；114學年度二技統一入學測驗有6290人，比113學年減少15人；114學年統一入學測驗合計7萬2601人報名，比113學年減少逾3000人，也創歷年新低。

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114學年度四技二專統一入學測驗將於4月26日、27日舉行，二技統一入學測驗將於4月27日舉行，測驗中心將於4月16日公告考試地點等訊息，4月26日統一於各考（分）區入口處張貼公布「試場平面圖」及「試場分配表」，四技二專分區及二技分區公布時間分別為上午8時及下午2時，考生可提早抵達分區查詢確認試場位置。

測驗中心表示，統測試場全面開放使用冷氣，已申請「非冷氣試場」應試的考生，不得以任何理由變更試場；冷氣開放屬於服務措施，若考試中臨時發生冷氣無法使用，將開啟門窗或風扇並繼續考試，考生不得要求更換試場、加分或延長考試時間等。（編輯：管中維）1140318

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