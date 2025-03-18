東專土木科創意改善操場排水 獲花東唯一佳作

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（中央社記者盧太城台東18日電）國立台東專科學校附設高職部師生參加全國專題實作及創意競賽複賽，作品「現地土壤試驗分析本校操場的排水能力」運用創意提出改善積水建議，榮獲花東區唯一佳作。

台東專科學校今天發布新聞稿表示，近年來花東地區常受到颱風災害的嚴重影響，專科學校的操場常因此排水不佳，為學生帶來風險。因此由學校土木科主任張恒瑋帶領高二學生郭重佑、宋文修及莊文耀組成團隊，學習環境周遭挖掘問題並探討解決方法。

學生決定研究強降雨對操場排水系統的影響，他們透過現地土壤試驗與排水能力分析，評估操場在暴雨及颱風期間的淹水情況，並提出有效改善措施，以提升操場的排水效率，保障學生活動安全。

新聞稿指出，學生宋文修說，以學校操場為例，首先進行高程測量與現地土壤取樣，接著進行多次數據分析，透過這些數據，計算出土壤透水速率、排水流量與明渠流量等指標。

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接下來，藉由QGIS地理資訊系統中的疊圖分析，可以分析研究範圍的地形高低分布狀況，如此就能了解在日常降雨情況下，學校排水系統所能承受的降雨量，並根據分析結果提出改善校園內積水的建議方向。

土木科老師張凱翔表示，學生憑藉在學期間努力培養的專業知識與技能，成功解決了實際發生的問題，充分展現了土木科的專業與堅強實力，衷心期盼學生能將這些實務能力帶入土木建築產業，相信這將使他們更加自信，邁向更廣闊的未來。（編輯：謝雅竹）1140318