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農業部：耕作至少1分地可維持農保 無關設置光電

2025/3/19 21:02
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（中央社記者楊淑閔台北19日電）審計部要求清查農保資格，備受各界關注，農業部今天表示，有媒體報導「地面型光電設施，不得作為農保地」，特地澄清農保資格與設置光電無關，而是至少要實際耕作1分地以上。

因應審計部、監察院要求農業部清查農保資格，農業部行文雲林縣政府，針對參加農保、土地租給他人，並以此農地領取天然災害救助的農民，以及農地有設置光電設施者，進行農保資格清查。農業部今天在台南區農業改良場舉辦說明會，邀請雲林、南投、彰化等縣市政府及農會與會；雲林縣府透過新聞稿表示，希望從寬認定。

農業部農民輔導司副司長陳怡任告訴中央社記者，農保是為實際從事農業生產者才能參加的社會保險，只要有實際從事農業生產，且擁有一定規模的農地（農保地），皆可加入農保，與設置光電設施無關；而這裡所說的一定規模，是指1分地以上。

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他並說，根據「非都市土地使用管制規則」規定，在農業用地設置地面型光電設施，點狀使用面積不得超過660平方公尺；而且不論農保被保險人的農地面積多大，都是適用此面積上限規定。

農民輔導司舉例說明，若持有1公頃（1萬平方公尺）農地，扣除660平方公尺設置地面行光電設施後，其餘農地至少要有1分地（約1000平方公尺）有實際耕作生產，則可投保農保；反之，耕作面積不及1分地，就算全數都有在耕作，也不符合投保農保的資格。（編輯：陳政偉）1140319

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