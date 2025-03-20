台灣新獨立物種「魚池琴蛙」發表 被列極度瀕危

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（中央社記者許秩維台北20日電）台師大與農業部生多所團隊證明台灣與日本琉球的豎琴蛙在遺傳特徵、叫聲等不同，正式發表為新獨立物種，命名「魚池琴蛙」，由於全球只剩兩塊棲地，被定義為「極度瀕危」。

台灣師範大學今天舉行學術成果發表會，由台師大生命科學系教授林思民的團隊與農業部生物多樣性研究所、農業部林業試驗所合作研究，證明台灣的豎琴蛙與琉球的豎琴蛙有明顯差異，為1個獨立物種，並加以命名。

林思民表示，1895年在日本石垣島或西表島發現「豎琴蛙」（又稱琉球琴蛙），1984年在台師大擔任助教的陳世煌，在當時的農業部林業試驗所蓮華池研究中心（南投縣魚池鄉）發現「形似腹斑蛙，但體型較小」的蛙種，並懷疑是新物種，但因當時缺乏可用的分子證據，此物種未能正式發表。

1990年代多數科學家認為台灣豎琴蛙與日本豎琴蛙相同，林思民提到，團隊於2019年重啟研究，發現台灣豎琴蛙與日本豎琴蛙的遺傳有明顯差異，2023年研究發現兩者型態明顯差異，2024年檢視聲音也發現兩者音頻和速度明顯不同，2025年2月27日正式發表為台灣特有種。

為表彰陳世煌發現這個新物種的重大貢獻，研究團隊將此新物種命名為魚池琴蛙，拉丁學名為Nidirana shyhhuangi（世煌琴蛙），並將陳世煌自1984年留存至今的收藏，作為分類學上最重要的模式標本。

林思民舉例，魚池琴蛙的體型較小，腿部的橫紋數也較多，而叫聲是青蛙求偶的關鍵，魚池琴蛙的叫聲急促高亢，琉球琴蛙則緩慢低沉；在魚池琴蛙獨立後，全世界只剩1個族群、2塊棲地，因此被定義為「極度瀕危」。

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農業部生物多樣性研究所副研究員林春富補充，魚池琴蛙的分布總面積僅剩0.015平方公里，成體族群數量初估約300至700隻，其生存會受到颱風、土石流、大型開發、人為走動干擾等威脅。

為保育魚池琴蛙，林春富提到，林業署、生多所已出版保育行動計畫，林業署南投分署也投入垃圾清除、引水等棲地改善行動；在物種保育方面，希望透過長期監測、域外保育、移地保育、辦理瀕危動物特展等行動，保護台灣特有種魚池琴蛙。（編輯：管中維）1140320

台灣新獨立物種「魚池琴蛙」目前分布總面積僅剩0.015平方公里，成體族群數量初估約300至700隻。（林春富提供）中央社記者許秩維傳真 114年3月20日

台灣師範大學20日舉行學術成果發表會，台師大生命科學系教授林思民（左）團隊與農業部生物多樣性研究所、農業部林業試驗所合作研究，證明台灣與日本琉球的豎琴蛙在遺傳特徵、叫聲等不同，正式發表為新獨立物種，命名「魚池琴蛙」。中央社記者許秩維攝 114年3月20日

1984年在台灣師範大學擔任助教的陳世煌，率先發現「形似腹斑蛙，但體型較小」的蛙種，並製作標本留存至今，這個蛙種於2025年2月正式發表為新獨立物種「魚池琴蛙」。中央社記者許秩維攝 114年3月20日

台師大團隊研究發現，台灣豎琴蛙（左）與日本琉球琴蛙（右）在許多遺傳特徵上有明顯差異。（陳致維提供）中央社記者許秩維傳真 114年3月20日