無精症無明顯症狀 醫籲4族群檢查以免錯失「生」機

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（中央社記者沈佩瑤台北20日電）無精症為男性不孕症一種，不見得從此失去「生」機，醫師指出，部分情況仍可治療或取精，但無精症無明顯症狀，若有生育計劃，建議長期備孕無果等4族群檢查精蟲數量及活動力。

若長期未避孕卻遲遲無法讓另一半懷孕，開業泌尿科醫師顧芳瑜今天透過新聞稿指出，臨床上常遇到許多男性備孕多年未果才來接受檢查，或是因為想結紮而發現無精症。

他建議，長期備孕無果、曾有生殖器手術史、家族病史、少年時期未曾經歷正常發育如睪丸未發育完全等男性，應及早檢查精液分析，確認精子數量與品質，避免錯過黃金生育期。

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無精症可分為2種主要類型：阻塞性無精症與非阻塞性無精症。顧芳瑜說，阻塞性無精症是指精子通道受阻，如輸精管先天缺損或因感染、手術造成阻塞。此類型患者的睪丸功能與荷爾蒙水平通常正常，因此可透過「睪丸取精術」取出精子，進一步進行人工受孕。

至於非阻塞性無精症，通常與睪丸功能異常或基因缺陷有關，導致精子生成困難。顧芳瑜表示，某些基因突變仍可能有治療機會，若已無法恢復，可能需要考慮精子捐贈或領養。（編輯：陳政偉）1140320