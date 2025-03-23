加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
最新天氣
新聞專題
最新天氣2/300
首頁 / 生活

27日前天氣穩定溫差大 28日劇烈轉變全台有雨

2025/3/23 17:44（3/23 17:53 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
民眾在國父紀念館周邊散步，享受陽光。（中央社檔案照片）
民眾在國父紀念館周邊散步，享受陽光。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北23日電）氣象署今天表示，27日前天氣相對穩定，但日夜溫差大，可能會有逾攝氏10度的溫差；28日鋒面通過，天氣劇烈轉變、全台有雨，並有陣雨或雷雨發生；29日起北部偏濕冷，全天溫度約14至17度。

中央氣象署觀測，昨天台北及新北的相對濕度僅8%，台中28%、高雄40%，其中台北及新北的8%打破40年來的紀錄。不過氣象署指出，由於儀器20%以下的數字比較容易有誤差，因此不建議列為紀錄進行比較。

中央氣象署預報員劉沛滕告訴中央社記者，本次相對濕度偏低的原因主要包含北方高壓南下，帶來乾冷的空氣，在冷空氣減弱後氣溫快速回升，高溫時空氣中可含水量較多，才會造成相對濕度偏低的現象。

劉沛滕指出，昨天是高壓在台灣上空，因此相對濕度偏低的情況較顯著，今明兩天高壓逐漸離開，加上25日水氣增加，相對濕度也會跟著提高。

本週天氣方面，劉沛滕表示，27日之前各地大多為晴到多雲，不過東南風挾帶水氣，台東、恆春半島有零星降雨。

劉沛滕說，28日鋒面通過及東北季風增強或大陸冷氣團南下，天氣變化劇烈、全台有雨，北台灣易有陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨；29日至4月1日東北季風或大陸冷氣團影響，水氣仍偏多，中部以北、東半部地區及南部山區有局部短暫雨。

氣溫方面，劉沛滕提到，今天清晨最低溫為新竹縣關西鎮6.5度，但新竹地區中午高溫約27度，單日溫差約20度。

劉沛滕說，今天西半部高溫約26至28度，明天約28至30度，26、27日最暖，高溫普遍在30度以上；低溫雖然也會逐日回升，但竹苗地區今晚低溫約11度，北部約14、15度，27日前逐漸回升到18至20度，日夜溫差的情況仍明顯。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

劉沛滕表示，28日冷空氣南下，29、30日北部整天偏濕冷，低溫約14、15度，高溫約16、17度；目前觀察到清明連假之前都呈現水氣偏多的狀態。

劉沛滕提醒，明天至27日金馬地區、26日晚至27日台中以北地區易有霧或低雲，影響能見度。（編輯：李亨山）1140323

#大陸冷氣團
#天氣
#鋒面
#北台灣
#劉沛滕
#氣象署
（圖取自facebook.com/cwa.weather）
（圖取自facebook.com/cwa.weather）
延伸閱讀
本週蛋價漲2元 禽流感及日夜溫差影響產蛋率北市示警溫差達危險等級 醫：若頭暈耳鳴快就醫高山積雪頻傳山難 未帶雪地裝備影響安全最重罰禁入園3年
劉沛滕
新竹苗栗20日防6度以下低溫 未來一週日夜溫差大北北基等16縣市4日留意10度以下低溫 未來一週注意保暖
最新天氣
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
吳德榮：27日前各地晴熱如夏 28日起濕冷如冬
17
更多編輯台推薦新聞：