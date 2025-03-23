27日前天氣穩定溫差大 28日劇烈轉變全台有雨

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（中央社記者張雄風台北23日電）氣象署今天表示，27日前天氣相對穩定，但日夜溫差大，可能會有逾攝氏10度的溫差；28日鋒面通過，天氣劇烈轉變、全台有雨，並有陣雨或雷雨發生；29日起北部偏濕冷，全天溫度約14至17度。

中央氣象署觀測，昨天台北及新北的相對濕度僅8%，台中28%、高雄40%，其中台北及新北的8%打破40年來的紀錄。不過氣象署指出，由於儀器20%以下的數字比較容易有誤差，因此不建議列為紀錄進行比較。

中央氣象署預報員劉沛滕告訴中央社記者，本次相對濕度偏低的原因主要包含北方高壓南下，帶來乾冷的空氣，在冷空氣減弱後氣溫快速回升，高溫時空氣中可含水量較多，才會造成相對濕度偏低的現象。

劉沛滕指出，昨天是高壓在台灣上空，因此相對濕度偏低的情況較顯著，今明兩天高壓逐漸離開，加上25日水氣增加，相對濕度也會跟著提高。

本週天氣方面，劉沛滕表示，27日之前各地大多為晴到多雲，不過東南風挾帶水氣，台東、恆春半島有零星降雨。

劉沛滕說，28日鋒面通過及東北季風增強或大陸冷氣團南下，天氣變化劇烈、全台有雨，北台灣易有陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨；29日至4月1日東北季風或大陸冷氣團影響，水氣仍偏多，中部以北、東半部地區及南部山區有局部短暫雨。

氣溫方面，劉沛滕提到，今天清晨最低溫為新竹縣關西鎮6.5度，但新竹地區中午高溫約27度，單日溫差約20度。

劉沛滕說，今天西半部高溫約26至28度，明天約28至30度，26、27日最暖，高溫普遍在30度以上；低溫雖然也會逐日回升，但竹苗地區今晚低溫約11度，北部約14、15度，27日前逐漸回升到18至20度，日夜溫差的情況仍明顯。

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劉沛滕表示，28日冷空氣南下，29、30日北部整天偏濕冷，低溫約14、15度，高溫約16、17度；目前觀察到清明連假之前都呈現水氣偏多的狀態。

劉沛滕提醒，明天至27日金馬地區、26日晚至27日台中以北地區易有霧或低雲，影響能見度。（編輯：李亨山）1140323