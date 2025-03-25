全台白天依舊暖熱日夜溫差大 北部空氣品質紅色警示

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（中央社台北25日電）氣象署表示，今天各地大多為晴到多雲，只有東南部及恆春半島會有零星短暫陣雨；偏南風持續帶來溫暖空氣，白天依舊溫暖微熱，西半部高溫約攝氏28到31度，東半部也有27度左右。

中央氣象署指出，早晚仍稍涼，各地低溫約16至19度，日夜溫差大；離島部分，澎湖全天20至26度，金門17至25度，馬祖15至25度。金門及馬祖易有局部低雲或霧影響能見度，交通往返注意航班資訊。

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根據環境部 空氣品質 空氣品質指標橘色、紅色活動建議 橘色警示 影響：對敏感族群不健康

建議：若出現眼痛，咳嗽或喉嚨痛，應減少戶外活動，避免在戶外劇烈運動，敏感族群必要外出時應配戴口罩。 紅色警示 影響：對所有族群不健康

建議：若出現眼痛，咳嗽或喉嚨痛等，應減少體力消耗及戶外活動，在戶外避免長時間劇烈運動，敏感族群建議留在室內並減少體力消耗活動，必要外出應配戴口罩。 資料來源：環境部 看更多 關閉 預報資訊顯示：今天高壓迴流，環境風場為東南風至偏南風，中部以北位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。

花東空品區為「良好」等級；宜蘭空品區為「普通」等級；竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門、澎湖為「橘色提醒」等級，西半部零星地區短時間可能達紅色警示等級；北部空品區及馬祖為「紅色警示」等級。（編輯：陳仁華）1140325