吳德榮：26、27日高溫可能飆35度 防15度日夜溫差

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（中央社記者張雄風台北25日電）氣象專家吳德榮表示，今天至27日各地晴熱如夏，明天、27日高溫上看攝氏35度，日夜溫差達15度左右；28日變天降溫，乍暖還寒，持續有雨至4月1日。

根據中央氣象署網站，今天清晨平地最低溫為花蓮縣壽豐鄉11.2度、新竹縣關西鎮12.3度。

氣象署提醒，今天金門及馬祖地區易有局部低雲或霧影響能見度，金門及馬祖已出現能見度不足200公尺現象。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，昨天全台各地最高氣溫約在30、31度，最新歐洲模式模擬顯示，今天至27日受高壓迴流影響，持續晴朗無雲，白天最高氣溫升至33度以上，明日、27日更逐漸升至34、35度以上，為「晴熱如夏」、日夜溫差甚至達15度的天氣。

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬，鋒面大約在28日早晨抵達；鋒面通過時伴隨局部陣雨，雖然「劇烈天氣（雷擊、冰雹）」機率低，但天氣變化仍很明顯。

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吳德榮說，歐、美模擬也顯示，鋒後冷空氣續調弱、約以「東北季風」等級機率為最高，但仍將造成氣溫明顯下降，由27日的「晴熱如夏」轉為28日起至30日的「濕冷如冬」天氣；「乍暖還寒」要注意調適。

吳德榮提到，31日至4月1日冷空氣先減弱再略增強，天氣未好轉、易降雨，北台灣持續濕涼；4月2日天氣好轉、4月3日明顯回暖。（編輯：陳仁華）1140325