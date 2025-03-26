清查農保資格受關注 農業部擬放寬實耕1分地要件

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（中央社記者楊淑閔台北26日電）審計部要求清查農保資格受關注，農業部長陳駿季今天表示，65歲以上老農農保資格不受農地出租影響，65歲以下研議配合國家能源政策修法放寬、不受原需實際耕作或養殖1分地限制。

立法院經濟委員會邀請農業部部長陳駿季列席報告業務概況並備質詢。審計部要求農業部清查農保資格，是否影響農地地主將農地出租給青農意願，引發民進黨籍立委邱議瑩、國民黨籍立委張嘉郡、台灣民眾黨立委張啟楷等朝野立委關注。

邱議瑩強調，產地一直傳出農地出租給光電業者發電使用，會被取消農保資格，以及會因此影響老農將閒置不耕作農地出租給青農的意願，要求農業部說明清楚。陳駿季說，65歲以上老農的農保資格不受農地出租影響。

陳駿季表示，為配合國家能源政策的推動，農業部正在研議修改從事農業工作農民申請參加農民健康保險認定標準及資格審查辦法，簡稱農保審查辦法，預計放寬農保資格，調整方向有二。

他說，首先是除了依據非都市土地使用管制規則規定，設置再生能源發電設施面積上限為660平方公尺，其餘農民保留自己實際耕作農地的面積，將不受目前必須是1分地的限制。

其次，配合推動漁電共生政策，原農保被保險人，在扣除出租作為發電使用的面積後，漁民本身實際從事漁業養殖的面積，也研議朝向不受0.1公頃（1分地）條件限制；但是租出去的農地，承租的光電業者仍然需維持農用，以符合漁電共生政策；同時已請縣市政府暫停調整農保資格，因為將修改相關規定。

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農業部農民輔導司副司長陳怡任接受中央社記者電話訪問時補充，漁電共生光電板底下養殖漁業使用部分，年產量必須達過去3年平均產量的7成以上，確保維持農業生產之實。

另外，陳怡任說，相關研議修法的內容，將考量實際從農工作天數90天，因為實務上認定不易，研議修改成在台天數是否達90天來認定。（編輯：李亨山）1140326