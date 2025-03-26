嘉義長庚完成換心手術 66歲鄭男獲新生

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（中央社記者蔡智明嘉義縣26日電）患有心臟衰竭66歲鄭姓男子因呼吸心跳停止被送到嘉義長庚醫院急救裝上葉克膜、短效型心室輔助器維持生命，去年11月移植心臟配合心肺復健計畫至今，終於可以帶著「全新的心」回家。

嘉義長庚醫院今天召開記者會，說明醫院團隊成功完成心臟移植手術，移植完成後鄭姓患者雖然一度命危再裝上葉克膜，又因腎衰竭洗腎、自發性氣胸、病毒感染、且患上重度憂鬱症，但在各科醫護人員的努力治療下，病情終於穩定。

嘉義長庚醫院心臟外科醫師黃耀廣說，配合著心肺復健計畫，鄭姓患者即將準備帶著一個不同的心臟與胸懷，回到的家中繼續體驗嶄新人生。患者今天也坐著輪椅現身記者會，感謝醫護人員救命之恩。

黃耀廣表示，鄭姓患者曾因擔心移植手術風險錯過了幾次移植機會，但隨著心臟的持續惡化，在去年9月沒了呼吸心跳被送到急診，經急救後裝上葉克膜、短效型心室輔助器，支撐著他等待有緣的心臟再次出現。

很幸運的，去年11月適合移植的心臟出現了，嘉義長庚心臟移植團隊包括醫師、體循師及開刀房團隊立即前往捐贈醫院取回心臟；同時，在嘉義長庚的心臟外科團隊也著手進行心臟移植手術準備，歷經248分鐘後，把這顆心臟移植到鄭姓患者身上。

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黃耀廣表示，國人的十大死因中，「心臟疾病」長年高居第二名，而其中心臟衰竭更有「心臟癌症」之稱，心臟衰竭原因包含高血壓、冠心病、心肌病變等，其中心臟移植手術為末期心臟衰竭最有效的治療方式之一。

嘉義長庚醫院院長楊仁宗指出，移植醫學牽涉的醫學專科非常廣泛，目前嘉義長庚已取得心臟、肝臟（含活體）、腎臟、眼角膜、骨骼、組織等移植手術資格，也感謝捐贈者遺愛人間的善心，醫療團隊將承接起病人與家屬的心願，透過移植手術將病人的生命力種植於受贈者上，重啟人生。（編輯：李亨山）1140326