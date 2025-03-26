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27日高溫飆36度以上、台東防焚風 28日全台有雨

2025/3/26 17:51（3/26 20:05 更新）
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圖為民眾在台北市基隆河水域進行滑水活動。中央社記者徐肇昌攝 114年3月26日
圖為民眾在台北市基隆河水域進行滑水活動。中央社記者徐肇昌攝 114年3月26日
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（中央社記者張雄風台北26日電）氣象署表示，明天是近期最後一天好天氣，各地高溫約攝氏30至33度，南台灣達36度以上，台東地區要留意焚風；28日降溫、全台有雨，29日晚間至31日雨勢最盛，北部高溫約18至20度，中南部約25度上下。

中央氣象署預報員曾昭誠告訴中央社記者，明天西南風會再增強一些，各地溫度再略為上升，也是近期最後一天的好天氣，預估明天各地高溫都在30至33度，南部近山區可能在35度左右，而台東則要留意有焚風，不排除會更高一點。

氣象署下午也發布高溫燈號，明天台東縣有焚風發生機率，中午前後台南市、高雄市、屏東縣、台東縣為黃色燈號，預估高溫達攝氏36度以上。

曾昭誠指出，28日鋒面通過、接著東北季風增強，北部開始降溫，白天高溫約20至22度，中南部仍近30度。28日整天仍是降溫的過程，29日至4月2日受東北季風影響，各地偏涼，北部、宜蘭低溫約15、16度，中南部、花東約17至19度；高溫部分，北部約18至20度，中南部約25度上下。

降雨方面，曾昭誠說，明天各地大致為晴到多雲，午後中南部山區有零星短暫陣雨；28日鋒面通過及東北季風增強，全台有雨，北部地區及基隆北海岸有局部短暫陣雨或雷雨，宜蘭有局部短暫陣雨，其他地區為零星短暫陣雨。

曾昭誠提到，29日晚間至31日華南雲雨區東移，雨勢最盛，除中南部平地外各地降雨明顯，尤其北部及東北部地區有局部較大雨勢；4月1、2日雖然華南雲系水氣漸減，但仍有東北季風影響、水氣偏多，北部、東半部地區、恆春半島及中南部山區有局部短暫雨。

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曾昭誠提到，清明連假期間東北季風減弱，各地氣溫逐漸回升，但預估仍有水氣、各地偏濕，後續須再觀察。

曾昭誠提醒，明天至28日金馬地區、西半部易有局部霧或低雲，影響能見度；明天桃園至彰化、台東及馬祖沿海空曠地區要留意8級以上強陣風。（編輯：陳政偉）1140326

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（圖取自facebook.com/cwa.weather）
（圖取自facebook.com/cwa.weather）
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