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高溫臭氧濃度紅色警示 北部民眾減少室外活動

2025/3/26 16:00（3/26 16:32 更新）
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台北市信義區街頭民眾撐傘遮陽。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳婕翎台北26日電）北部午後高溫、臭氧濃度達「紅色警示」，達到對所有族群都不健康程度，空氣品質拉警報，國健署緊急發布新聞稿，提醒北部民眾，午後儘量減少室外活動，抵禦不良空氣品質。

依環境部空氣品質監測網資料顯示，今天遇高壓迴流，環境風場為偏南風至西南風，北部位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升，北部空品區為「紅色警示」等級，28日至31日鋒面通過及東北季風增強及影響，轉變為中南部污染物稍易累積。

高溫臭氧濃度達「紅色警示」，可能對呼吸系統具有刺激性，長期接觸易造成咳嗽、氣喘、頭痛及肺部傷害等。國健署長吳昭軍呼籲，北部民眾午後儘量減少室外活動，尤其是氣喘及呼吸道疾病患者，更應改以室內中低強度活動，避免或減少有深呼吸的行為。

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吳昭軍提醒，民眾隨時掌握最新健康氣象動態及即時空品數據，瞭解目前所在地的空氣品質及細懸浮微粒即時監測結果，提早因應及預防。提升自我保護力，遠離過敏原及誘發源，注意均衡飲食、身體適當活動伸展等，必要外出建議避開午後高溫時段。

衛生福利部國民健康署說明，造成空氣品質不良的臭氧存在於地面空域，多由機動車輛或工業廢氣排放的氮氧化合物（NOx）和揮發性有機化合物（VOCs），經過太陽照射一系列複雜的光化學反應而產生二次衍生性污染物，對人體健康有危害風險。（編輯：陳政偉）1140326

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26日下午4時全國空氣品質指標。（圖取自環境部空氣品質監測網網頁airtw.moenv.gov.tw）
26日下午4時全國空氣品質指標。（圖取自環境部空氣品質監測網網頁airtw.moenv.gov.tw）
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