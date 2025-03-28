桃園機場檢疫人員遭廢針扎 疾管署：預防性投藥、檢討流程

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（中央社記者曾以寧台北28日電）網友指出，有桃園機場檢疫人員在篩檢站遭廢棄針頭扎傷。疾管署今天表示，已進行預防性投藥，派防疫醫師說明、安撫情緒，公傷假正在簽辦中，並將檢討廢棄針頭處理流程。

有網友昨天在社群媒體Threads上發文表示，有護理師被同事隨便丟在垃圾袋裡的30多支針頭刺傷，且這些針頭抽過來自世界各地有症狀旅客的血液，有感染愛滋病、梅毒、B型肝炎和C型肝炎等傳染病的疑慮；因須服用多項藥物，產生副作用，請假卻遭主管刁難，因而身心受創。

衛生福利部疾病管制署今天透過新聞稿表示，這名疾管署桃園機場檢疫人員於3月21日上午於發燒篩檢站執行業務時，不慎被感染性尖銳廢棄物扎傷。受傷人員第一時間以大量清水沖洗傷口及消毒，隨即由區管中心派車載往部立桃園醫院急診就醫，經醫師診療評估予抽血檢驗、開立愛滋病毒及梅毒預防性投藥。

對於這名人員因內心焦慮及服用藥物副作用導致身心不適，疾管署表示，已主動聯繫2名防疫醫師，協助再次向這名人員說明預防用藥目的，並安撫其不安情緒。另責由單位直屬主管、幹部密切聯繫，給予關懷、慰問並針對其疑慮進行諮詢與釋疑。

疾管署表示，在人員提出就診證明時，即啟動公傷假申請簽辦程序，且於程序核准前暫以病假處理，過程均依公務人員請假規則及疾管署出勤管理規定辦理，並未有不願給予公傷假情事。後續也持續關懷受傷人員，並提供必要的協助與支持。

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疾管署發言人曾淑慧告訴中央社記者，對於疾管署北區區管中心人員發生此事件，她與署長莊人祥在第一時間即關心及瞭解此事，並定調為因公受傷，不過，公傷假申請須經過行政流程，待完成後會再將病假更改假別。

對於廢棄針頭遭丟在垃圾袋，曾淑慧說明，依據標準作業流程，針具會放在針具廢棄盒，約8成滿密封交由廠商處置，不會當垃圾直接丟棄，以免增加感染風險；除給予受傷個案醫療關懷，疾管署也將瞭解事發原因，並進行相關處置。疾管署將檢討相關作業流程，及教育訓練是否有不足的問題。（編輯：管中維）1140328