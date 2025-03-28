花蓮卓溪黑熊受困陷阱左前肢腫脹 通報順利獲救

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（中央社記者張祈花蓮縣28日電）花蓮縣卓溪鄉又見黑熊，在地族人通報發現2隻黑熊，1隻黑熊受困陷阱，1隻在樹上。受困母熊左前肢因遭套索壓迫，救援後須住院觀察，狀況穩定，正釐清有無其他黑熊。

林業及自然保育署花蓮分署昨天下午接獲通報，卓溪鄉卓溪村太平段一處海拔749公尺的次生林有台灣黑熊受困陷阱，在地施姓族人說，巡水源時發現有1隻黑熊受困，附近樹上疑似還有另一隻體型較小的黑熊。

林業保育署花蓮分署說明，先遣人員下午2時抵達時，只發現受困黑熊，待救援隊伍等20人陸續抵達後，啟動吹箭麻醉、秤重、檢傷等處置，隨即送往池上野灣野生動物醫院。

經野灣協會初步檢查，受困黑熊為母熊，體重58公斤，左前肢因遭套索壓迫，呈中度腫脹，須住院治療觀察。

因目擊者表示，附近另一隻體型較小的黑熊，但受困母熊並無泌乳情形。花蓮分署為慎重起見，今早與野聲環境生態有限公司人員一同到現場布置4個氣味站、4台自動照相機及2個桶狀陷阱，希望釐清是否有另一隻黑熊及體態狀況。

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為感謝族人主動通報黑熊受困，花蓮分署將依林業保育署「臺灣黑熊生態服務給付方案」頒發通報獎勵金。

花蓮分署提醒，目前瑞穗至卓溪淺山地區已是黑熊潛在活動範圍，若當地民眾有傳統狩獵或防範獸害需求，可治玉里工作站免費換領改良式獵具取代制式套索陷阱。（編輯：陳政偉）1140328