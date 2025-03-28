加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
花蓮縣民政處長明良臻涉罷免查水表案 改裁定羈押禁見
首頁 / 生活

花蓮卓溪黑熊受困陷阱左前肢腫脹 通報順利獲救

2025/3/28 17:47（3/28 19:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
林業及自然保育署花蓮分署27日下午接獲通報，卓溪鄉卓溪村太平段一處海拔749公尺的次生林有台灣黑熊受困陷阱，經救援後，母熊狀況穩定。（林業及自然保育署花蓮分署提供）中央社記者張祈傳真 114年3月28日
林業及自然保育署花蓮分署27日下午接獲通報，卓溪鄉卓溪村太平段一處海拔749公尺的次生林有台灣黑熊受困陷阱，經救援後，母熊狀況穩定。（林業及自然保育署花蓮分署提供）中央社記者張祈傳真 114年3月28日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮縣28日電）花蓮縣卓溪鄉又見黑熊，在地族人通報發現2隻黑熊，1隻黑熊受困陷阱，1隻在樹上。受困母熊左前肢因遭套索壓迫，救援後須住院觀察，狀況穩定，正釐清有無其他黑熊。

林業及自然保育署花蓮分署昨天下午接獲通報，卓溪鄉卓溪村太平段一處海拔749公尺的次生林有台灣黑熊受困陷阱，在地施姓族人說，巡水源時發現有1隻黑熊受困，附近樹上疑似還有另一隻體型較小的黑熊。

林業保育署花蓮分署說明，先遣人員下午2時抵達時，只發現受困黑熊，待救援隊伍等20人陸續抵達後，啟動吹箭麻醉、秤重、檢傷等處置，隨即送往池上野灣野生動物醫院。

經野灣協會初步檢查，受困黑熊為母熊，體重58公斤，左前肢因遭套索壓迫，呈中度腫脹，須住院治療觀察。

因目擊者表示，附近另一隻體型較小的黑熊，但受困母熊並無泌乳情形。花蓮分署為慎重起見，今早與野聲環境生態有限公司人員一同到現場布置4個氣味站、4台自動照相機及2個桶狀陷阱，希望釐清是否有另一隻黑熊及體態狀況。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

為感謝族人主動通報黑熊受困，花蓮分署將依林業保育署「臺灣黑熊生態服務給付方案」頒發通報獎勵金。

花蓮分署提醒，目前瑞穗至卓溪淺山地區已是黑熊潛在活動範圍，若當地民眾有傳統狩獵或防範獸害需求，可治玉里工作站免費換領改良式獵具取代制式套索陷阱。（編輯：陳政偉）1140328

#台灣黑熊
#花蓮
#卓溪鄉
#花蓮分署
#花蓮縣
#林業保育署
#林業及自然保育署
林業及自然保育署花蓮分署接獲通報，卓溪鄉卓溪村一處次生林有台灣黑熊受困陷阱，救援隊伍27日下午抵達後，啟動吹箭麻醉、秤重、檢傷等處置，並將受傷母熊送往野生動物醫院。（林業及自然保育署花蓮分署提供）中央社記者張祈傳真 114年3月28日
林業及自然保育署花蓮分署接獲通報，卓溪鄉卓溪村一處次生林有台灣黑熊受困陷阱，救援隊伍27日下午抵達後，啟動吹箭麻醉、秤重、檢傷等處置，並將受傷母熊送往野生動物醫院。（林業及自然保育署花蓮分署提供）中央社記者張祈傳真 114年3月28日
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

23
更多編輯台推薦新聞：