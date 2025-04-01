喇叭牌正露糖衣錠藥效未達標 食藥署回收68萬錠

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（中央社記者沈佩瑤台北1日電）食藥署昨天公布，用於緩解輕、中度急性腹瀉的「喇叭牌正露糖衣錠」，因藥錠出現碎裂、主成分含量不足可能影響藥效等原因，將於4月25日前回收共2批、約68萬錠。

根據衛生福利部食品藥物管理署在3月31日所公布藥品回收訊息，台灣大幸藥品股份有限公司的「喇叭牌正露糖衣錠 SEIROGAN TOI A」，批號41RF2、BS0029產品，因接獲藥品不良品通報，啟動回收。

食藥署副署長王德原今天上午接受媒體電訪說明，3月24日接到台灣大幸藥品股份有限公司主動通報不良品回收，表示批號41RF2有藥錠出現碎裂，以及批號BS0029於第32個月安定性試驗時，其主成分含量低於檢驗規格下限，可能影響藥效。

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這款藥品是指示藥，主要用於緩解輕微或中度急性腹瀉。王德原表示，廠商目前仍有其他批號庫存，且有其他成分的止瀉藥品可供替代。

王德原指出，該2批號藥品已銷售數量約68萬錠，食藥署已要求廠商於4月25日前繳交調查報告及預防矯正措施，倘若藥商未依規定辦理回收作業，將依藥事法第91條規定，處新台幣20萬至500萬元罰鍰。（編輯：張雅淨）1140401