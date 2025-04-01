加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
傳美晶圓廠格羅方德洽談合併可能性 聯電：無合併案進行
首頁 / 生活

無薪假微增34人 製造業整體下修10人

2025/4/1 11:07
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北1日電）勞動部今天發布最新減班休息（無薪假）統計，總實施人數1989人、較上期微增34人。製造業本期整體下修10人，其中有金屬製品業者減少實施約90人，也有民生工業業者增加70多人。

勞動部今天公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位計123家，實施人數1989人，相較於3月17日公布實施家數計109家，實施人數1955人，本次家數增加14家，人數增加34人。

勞動部勞動條件及就業平等司副司長王金蓉告訴中央社記者，本期製造業家數雖增加5家，但人數減10人，其他增加較多的，則是批發及零售業增加5家、人數增22人。

google news透過 Google News追蹤中央社

王金蓉指出，製造業中金屬機電工業就減少90人，其中有一家金屬製品業者因訂單回穩減少90多人；不過在民生工業中有一家業者增加70多人，主因是原物料供應問題，因此實施2個月減班休息，該業者在民國111年也曾實施過。

王金蓉提到，近期就整體數據來看，減班休息情況算是持平；不過若從去年下半年實施人數約4000、5000人，到今年初約2000人左右，觀察減班休息趨勢是有下降；現在製造業占多數，但也都是個別事業單位的問題，並沒有發現產業結構上的狀況，勞動部會持續觀察。（編輯：張雅淨）1140401

王金蓉
無薪假略降 花蓮減61人遊覽車旅行社等較顯著新春開工日 2667人仍在放無薪假
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

66
更多編輯台推薦新聞：