森林市集25日花博登場 可細品低中高海拔氣息

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（中央社記者楊淑閔台北1日電）林業及自然保育署今天表示，第8屆森林市集25日到27日將在台北圓山花博公園花海廣場及流行館盛大舉行，有60家業者參展，並首度推出香氛品牌特展，細品低中高海拔森林氣息。

農業部林業及自然保育署發布資訊指出，2025年森林市集以「森林萬花筒」為主題，以「山林製造」、「美好森鄰」、「森林探秘」、「永續森活」四大主題，窺視森林的萬花筒世界。

當天可見怎樣的實體產品，林業及自然保育署說，包含飾品、傢飾、餐具、童玩等多元的國產木竹材商品，並有來自台灣森林的精油、森林蜜、椴木香菇等林下經濟好物、環境友善創意料理，還有國內永續生態旅遊行程等，讓民眾一站式深入了解台灣森林。

首次推出香氛品牌特展，可體驗植物氣味、山林物種，在都市中宛若置身森林，搭配香氛互動，將帶領參與者走過低、中、高3種海拔高度，細細品味不同海拔森林的氣息。

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連續3天的森林市集，還結合舞台表演。林業及自然保育署安排原民美聲創作吱吱郭芝吟、曲風粉色搖滾的奶油被狗咬、融合非洲樂舞與雷鬼的Higher Rootz等多色調音樂演出。

同時邀請幼兒玩樂家陳為伶、結合擊樂與雜耍互動的巴奇先生，以及森林沉浸體驗的自然環境音樂品牌泊人ANKR，帶引親子互動、增添歡樂。歷年場場額滿的「森手作」，這次將提供12場DIY活動。（編輯：李亨山）1140401