研究：75%曾遭網路霸凌兒少整晚看手機

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（中央社記者沈佩瑤台北1日電）手機成生活日常，尤其滑世代兒少深受網路社群影響，國外最新研究顯示，參與者中，遭網路霸凌者近75%整晚查看手機，未遭霸凌者卻不到一半，若孩子該睡仍滑不停，家長須留意。

這是由南澳大學研究中心在2024年9月所發表的研究，團隊以5萬3734名年齡介於7到19歲的學生為對象，了解他們的睡眠與夜間（應該在睡覺的時間）使用手機習慣。

研究顯示，約34%小學生、超過60%青少年，在晚上該睡覺的時間使用手機；夜間使用手機的頻率和每晚睡眠時間少於8小時的情況，在青春期早期達到尖峰，且在年輕女孩中更為明顯。此外，遭受網路霸凌的參與者，近75%承認整晚都會查看手機，而未遭受網路霸凌的參與者只有不到一半表示晚上有使用手機。

開業身心診所院長吳佑佑近日透過新聞稿分析這項研究指出，半夜使用手機或高度依賴手機的孩子，暴露在網路霸凌情境的風險較高。除了越頻繁使用，越容易依賴網路，若選擇公開發表內容，未限定觀看對象，後續失控的言論與網路霸凌事件發生的風險將提升。

吳佑佑表示，連大人都不見得能夠控制自己不去使用手機，更何況是孩子，建議家長教導孩子如何有效運用3C產品，更智慧地應用這些工具，避免不當使用影響生活和心理健康。

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董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨建議，父母可透過以下3點幫助孩子建立健康的手機使用習慣。首先是「說明而有共識」，跟孩子說明不睡覺玩手機的缺點，包括教導孩子練習拒絕，或告知對方要先下線等。

葉雅馨表示，再來是「增強給予獎勵」，以孩子喜歡的事物作為獎勵，當孩子在約定的時間休息就能夠獲得，時間拉長就會變成一種習慣。第3則是「從小目標開始」，用手機對孩子來說可能是種紓壓，避免讓孩子產生剝奪感與抗拒感，漸進式幫助他們克服心理障礙。（編輯：李亨山）1140401