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馬來西亞將肉搜視為犯罪 網路霸凌最重坐牢10年

2024/12/11 13:17
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（中央社記者黃自強吉隆坡11日專電）馬來西亞國會昨天三讀通過刑法與刑事訟訴法修正條文，將「人肉搜索」（doxing）視為犯罪，網路霸凌最重將判處有期徒刑10年，遏阻日益嚴重的網路霸凌行為。

新海峽時報（New Straits Times）等媒體報導，國會新修法律將嚴懲任何霸凌與騷擾行為，包含網路霸凌。

新修法律規定，如果利用言語或通訊方式威脅、侮辱或誹謗，意圖挑釁他人或對其他人造成傷害，將判處有期徒刑1年、罰款或兩者併罰，但如因此導致被霸凌者意圖自殺或自殺，刑度大幅提高為有期徒刑10年、罰款或兩者併罰。

大馬為打擊網路霸凌行為，也將「人肉搜索」視為犯罪，如果藉由分享訊息進行騷擾、恐嚇或造成他人困擾等行為，最重判處有期徒刑3年、罰款或兩者併罰。「人肉搜索」源於駭客術語，意指獲得和發布檔案，或以文件檔案攻擊與抹黑他人。

馬來西亞首相署負責法律及體制改革事務部長阿莎麗娜（Azalina Othman Said）指出，現階段法律無法有效規範社群媒體的網路霸凌，但隨著網路霸凌案件日漸增多與複雜化，大馬必須規範即使沒有明確意圖仍能造成傷害他人的行為。

馬來西亞律師林維勇（Lim Wei Yong）今天告訴中央社，大馬國會三讀通過網路霸凌法律立意良善，遏阻網路世界中日益猖獗的霸凌行為，新修刑法第507C條文規定，即使行為人沒有明確犯罪意圖（mens rea），仍會被追究網路霸凌責任。mens rea在刑法中是指行為人是否具有犯罪主觀意圖或心理狀態。

對於新修法律最大挑戰，他認為，如果網友的社群媒體帳號遭盜用，被他人蓄意發表不實論述、網路霸凌言論或行為，這其中會有舉證責任的困難，遭盜用者有時難以舉證反駁。

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林維勇分析說，刑事案件中要證明是否有犯罪意圖與實際犯罪行為（actus reus）是很重要的核心概念。有時即使沒有犯罪意圖，但行為人的行為依然構成犯罪，依據具體情況被究責，這次新修法律中的網路霸凌就是一個最好的例子。

馬來西亞通訊及多媒體委員會（MCMC）統計，今年1月到11月1日，大馬共接獲8339起關於網路霸凌通報或檢舉案件，平均每天發生27起。（編輯：張芷瑄）1131211

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