日月潭夜賞螢火蟲 白天探索生態、SUP立槳遊湖

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（中央社記者蕭博陽南投縣3日電）桃米、東光、水社、頭社、潭南地區是日月潭賞螢火蟲景點，日管處即日起與在地協會推套裝行程，除夜間賞螢，白天可探索魚蝦生態、採果、遊訪山村景觀、體驗丹大布農手作。

進入賞螢火蟲季節，日月潭桃米、東光、水社、頭社、潭南等賞螢據點每年吸引遊客追逐「螢光」，交通部觀光署日月潭國家風景區管理處推出導覽行程，搭配生態探索、SUP遊湖、自行車暢遊、農事體驗等豐富活動，邀遊客到日月潭體驗螢火蟲季。

日管處表示，與在地協會合作，今天起推出系列套裝遊程，除夜間賞螢生態導覽，白天還有桃米生態村魚蝦生態探索、樹葡萄採果、夜間賞蛙、美食製作體驗、遊覽東光地區田園景觀，或到水社地區展開一趟自行車漫遊、體驗SUP立槳活動。

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日管處表示，也可到頭社參加生態導覽、走訪古日潭聚落文化、丹大地區布農手作體驗、歌舞表演等，適合全家大小或好友一起來，從白天玩到黑夜，但為守護珍貴螢火蟲資源、不過度干擾，建議遊客避免自行前往賞螢區域，務必先與賞螢行程主辦單位聯絡。

另外，農業部農村發展及水土保持署南投分署串聯濁水溪沿線農村社區，推出6條特色農村體驗路線，有採梅體驗、工藝手作、潑墨繪染、特色市集，更配合螢火蟲季推出螢光茶席、音樂會、生態導覽，活動今天開始到6月下旬，豐富體驗活動超過30場次。（編輯：張雅淨）1140403