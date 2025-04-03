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台灣與捷克合作 徵選學生參與斯拉夫語夏令營

2025/4/3 11:39
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（中央社記者陳至中台北3日電）捷克政府提供獎學金，由台灣教育部協助徵選，鼓勵青年學子到捷克高等教育機構短期進修，以及參與斯拉夫語夏令營，共40名學生通過面試，捷克各大學預計6月底通知申請者錄取結果。

教育部今天發布新聞稿指出，捷克教育部、青年暨體育部提供獎學金，由台灣教育部發函各大專校院推薦並徵選，鼓勵學子到捷克進行5個月或10個月短期進修研究，或參與當地大學舉辦的3到4週夏令營活動。

其中赴捷克高等教育機構短期進修研究獎學金徵選出25人，每月提供1萬3000捷克克朗（約新台幣1萬8710元），沒有碩士學位則是獎學金1萬2000捷克克朗（約新台幣1萬7270元）。

斯拉夫語夏令營獎學金徵選出15人，由錄取的主辦大學提供夏令營期間的食宿、學費及課程相關活動費用。

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通過面試者可取得候選人資格，後續申請資料將函送捷克教育、青年暨體育部，再轉請捷克各大學院校書面審查，預計於今年6月底通知申請者錄取結果。

捷克近年與台灣簽署在半導體科技、教育、文化等相關領域的合作備忘錄，維持緊密合作關係。教育部並指出，與其他歐美國家相比，捷克的生活物價較為親民，非常適合國際學生前往留學。（編輯：陳政偉）1140403

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