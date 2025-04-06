清明連假收假湧北返車潮 台1線楓港段調撥車道
2025/4/6 14:57（4/6 15:51 更新）
（中央社記者黃郁菁屏東縣6日電）墾丁台灣祭昨落幕，3天估約110萬遊客人次。今天清明連假收假，屏東縣警局數據指出，台1線中午12時起出現大量北返車潮，警方已實施台1線楓港段北上調撥車道。
枋寮警分局表示，依屏東縣警局交控中心車流數據顯示，12時起已出現大量北返車潮，突破2700輛次，枋寮分局於12時13分開始實施台1線楓港段北上調撥車道措施，調撥台1線453至460公里處，南下內側車道供北上車輛行駛，目前車流量雖大，行車秩序良好。
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枋寮警分局呼籲，駕駛行經車多路段時耐心駕駛，切勿違規行駛機慢車道及違規停車，台1線枋山路段設有科技執法，針對違規行駛機慢車道進行取締，駕駛務必遵守交通規則行駛。
為期3天台灣祭為墾丁帶來大量遊客，恆春警分局表示，估計約有110萬遊客人次參加，警方編排警力於易壅塞路段監控交通狀況，必要時予以手動控燈紓解車流，根據交控中心資料，恆春地區於3日至5日共有南下車流4萬4652輛次，北上車流3萬3829輛次，3天來未有嚴重事故及壅塞情形。（編輯：李淑華）1140406
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