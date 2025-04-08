教育部徵求反毒影音 防範大麻、依托咪酯列重點

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（中央社記者陳至中台北8日電）教育部徵求反毒、反霸凌影音，總獎金達新台幣78萬元。近年大麻、依托咪酯（Etomidate，俗稱喪屍煙彈）入侵校園，濫用問題頻傳，被列為宣導的重點。

教育部今天發布新聞稿指出，「我的未來我作主」校園反毒反霸凌影音創作競賽即日起開始徵件到6月6日截止，鼓勵學生發揮創意，拍攝5分鐘內短影音，類型和手法沒有限制，即使是手機拍攝的30秒短片，只要夠有創意，也有機會抱走高額獎金。

這項創作競賽已邁入第7屆，教育部每屆都會提供一些主題建議。根據活動網站，「反毒」議題部分，以「新世代反毒策略」及防制學生藥物濫用內涵為主，著重毒品偽裝辨識、覺察求助訊息、建立友善戒癮者環境，近期宣導重點則包括防制大麻、依托咪酯等新興毒品。

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受到部分國家開放大麻等議題影響，台灣民間團體近來疾呼政府正視濫用大麻對青少年的危害，教育部持續透過手冊、海報、動畫等方式，宣導吸食大麻會造成幻聽、幻覺等身心危害，且大麻是第2級毒品，施用會處3年以下有期徒刑。

教育部提醒，投稿的影音不能涉及特定商業宣傳，或有妨礙社會風俗的劇情及畫面。相關資訊可參考「我的未來我作主」臉書粉絲專頁。（編輯：陳政偉）1140408