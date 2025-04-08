開車轉彎未禮讓行人釀1死1傷 陳姓駕駛遭判刑1年

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（中央社記者郭宣彣新竹縣8日電）新竹陳姓男子駕駛車輛行經路口轉彎時未禮讓行人，撞上正過斑馬線的一對母子，造成1死1傷，新竹地方法院將陳男依犯過失致人於死罪，判處1年有期徒刑，全案可上訴。

新竹地方法院判決書指出，陳姓男子去年3月8日開貨車沿新竹市東山街行駛，轉向食品路時，卻未禮讓行人，當時楊男正攙扶母親於綠燈時走在行人穿越道上，而陳男貿然轉彎撞上2人，楊男受傷、楊男母親送醫不治。

判決書表示，陳男領有適當駕駛執照，應遵守行車相關規定，謹慎小心駕車，以維護自身及其他用路人安全，卻在駕駛車輛行經行人穿越道時，未依規定暫停讓行人先行，導致2名行人於未及防備遭撞擊，其中1人死亡，造成家屬莫大哀痛。

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判決書指出，陳男表達所開貨車有保任意險，可透過保險公司賠償家屬共新台幣300萬元，並願意以個人再負擔100萬元，共賠償400萬元。

法官審酌，陳男雖坦承犯行，但也考量楊男家屬至今仍處於傷痛情緒中，無法提供相關出險資料、也不接受賠償金額，此案未和解也未獲家屬諒解，最後依汽車駕駛人行近行人穿越道不依規定讓行人優先通行，而犯過失致人於死罪，將陳男判處有期徒刑1年，可上訴。（編輯：林恕暉）1140408