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台南水道博物館首見小啄木 啄聲清脆疑築巢添驚喜

2025/4/9 17:53（4/9 18:06 更新）
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台南山上花園水道博物館人員近日在園區內發現1隻啄木鳥持續啄鑿樹幹，經專家判斷應為台灣特有亞種小啄木。（台南市文化局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年4月9日
台南山上花園水道博物館人員近日在園區內發現1隻啄木鳥持續啄鑿樹幹，經專家判斷應為台灣特有亞種小啄木。（台南市文化局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年4月9日
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（中央社記者楊思瑞台南9日電）台南山上花園水道博物館人員近日在園區內發現1隻啄木鳥現蹤，目擊這隻鳥持續啄鑿樹幹，疑似有築巢行為，經專家判斷為台灣特有亞種小啄木，為園區再添自然生態驚喜。

館方人員告訴中央社記者，這隻啄木鳥自2月下旬起便頻繁出現在園區東側林帶，近期更目擊牠在樹幹上持續啄鑿，並疑似有築巢跡象，身影雖小，啄聲卻清脆響亮，吸引館方人員與不少遊客駐足觀察。

館方人員指出，水道博物館園區生態豐富，以往曾發現朱鸝、黃鸝、領角鴞等珍稀保育鳥類，也常見到五色鳥在樹幹築巢，但小啄木是第一次發現。

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台南市野生動物保育學會總幹事曾翌碩表示，小啄木是台灣最小型啄木鳥，常見於中低海拔闊葉林，行動多為單獨或成對，主要以樹皮間昆蟲為食，此次觀察到的個體，目前尚未發現伴侶，可能處於繁殖前的前期活動。

台南市政府文化局代理局長林韋旭表示，山上花園水道博物館原為日治時期重要水道設施，近年轉型為融合歷史文化與自然環境開放空間，目前正規劃建構相關軟硬體設施，未來會持續觀察啄木鳥繁殖狀況，提供為環境教育素材。（編輯：陳仁華）1140409

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