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連江縣府：華信航空馬祖高雄定期航線 6/6首航

2025/4/10 09:51
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（中央社記者潘欣彤連江縣10日電）連江縣政府今天宣布，華信航空馬祖南竿與高雄小港機場定期航班，於6月6日首航，初步規劃每週五飛航，華信航空函報民航局全票票價為3543元，但仍待正式核定。

連江縣政府今天發布新聞訊息指出，為符合在地軍民搭機需求與南部旅客搭乘，華信航空將於6月6日首航馬祖南竿機場至高雄小港機場定期航線。首航後於每週五航行1航班。

至於票價，連江縣政府表示，華信航空函報民航局的全票票價為新台幣3543元，離島票價約為2480元，並預定15日起於華信航空官網開始售票。但仍待交通部民航局最終核定。

連江縣政府指出，為配合馬祖高雄定期航線開航，華信航空已與台灣中油完成簽約，預計5月中旬運送2個2公秉油櫃抵達馬祖，並於5月下旬以松山至南竿航班，試辦加油測試作業。

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連江縣政府透過新聞訊息指出，將在5月高雄旅展加強馬祖高雄航線與馬祖觀光行銷宣傳，首航當天將舉辦首航典禮。

馬祖高雄航線去年11月6日起包機開航，至今年2月底止已執行3波包機。（編輯：李錫璋）1140410

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