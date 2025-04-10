推海洋科研 海委會114年補助增至7500萬30案入選

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（中央社記者洪學廣高雄10日電）海委會推動「海洋科技專案補助計畫」邁入第2年，總補助金額增至新台幣7500萬元，今年共30案入選，特別注重海域監控與情報蒐集、海污防治與生態保護、海洋廢棄物等領域。

海委會表示，台灣擁有廣闊海域與豐富海洋資源，海洋科技發展對於提升產業競爭力及應對全球氣候變遷等環境挑戰至關重要。推動「海洋科技專案補助」旨在加速海洋科技發展，培育海洋專業人才，促進海洋科研成果轉化與實際應用。

今年度入選計畫計畫領域包含海域防護、海域安全、海洋污染防治、海洋永續、水面及水下載具技術及智慧海洋等。並特別注重海域監控與情報蒐集、區域合作資訊共享與整合、海洋污染防治與生態保護、海洋廢棄物治理、以及海域急難救援等方面應用。這些議題不僅是當前海洋科技發展重點，也是國內外海洋研究與技術應用的關注焦點。

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今年度整體補助額度大幅提升至新台幣7500萬元，展現政府對於海洋科技發展高度重視。海委會表示，去年投入1400萬元補助經費支持計畫取得顯著成效，包括研發無人水面載具、強化載具儲能系統與水面及水下載具異質協同作業技術，提升海洋水面及水下載具技術研究發展，並結合最新AI人工智慧及導航系統，發展智慧無人船避碰導控技術，大幅提升數據收集效率與精確度，也使無人船舶在執行海洋科學研究、環境監測等任務時，能夠更加精確、安全。

海委會指出，未來將持續透過各項計畫支持海洋科技創新應用研究，並與國內各大專校院、研究機構及民間企業合作，加速海洋科技研發與應用，促進海洋科技創新，推動台灣海洋產業升級與轉型，並進一步強化海洋永續經濟發展與國際競爭力。也期望推動更多跨領域合作，深化海洋科技在產業中應用，開創台灣海洋科技新局面，並為全球海洋環境保護與永續發展做出貢獻。（編輯：陳政偉）1140410