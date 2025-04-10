高長兩階段活體肝臟移植 捐肝過小者新契機

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（中央社記者林巧璉高雄10日電）高雄長庚近日完成兩階段活體肝臟移植（LD-RAPID），此舉讓台灣肝臟體積過小的捐贈者「捐肝救家人」看見曙光。受贈者劉先生術後僅因膽管併發症接受引流管置放，其餘狀況良好。

高雄長庚新聞稿表示，高長院長王植熙帶領的肝臟移植團隊，日前完成兩階段活體肝臟移植，57歲劉先生罹患B型肝炎合併肝硬化，去年4月診斷肝癌並接受局限性部分肝臟切除及術中射頻燒灼術治療後，反覆雙側肝癌復發，歷經多次的燒灼和栓塞治療。

劉先生為了得到治癒及長期存活的機會，接受移植評估，其子表達強烈捐贈意願。高雄長庚表示，經電腦斷層計算，劉先生兒子左側肝臟體積為286ml，比例僅佔23.5%。按照傳統評估標準（30%）及捐贈者安全優先的前提下，其子不適合捐贈右肝；經醫療團隊審慎評估後，決定以兩階段活體肝臟移植手術進行治療。

長庚說明，捐贈者兒子僅需將較小的左肝捐出，大大提升捐贈者的安全性。受贈者劉先生今年2月接受第1階段左肝切除合併左肝移植手術，術後第13天電腦斷層顯示移植的左肝成長250%，於第14天接受第2階段殘餘右肝切除。術後僅因膽管併發症接受引流管置放，其餘狀況良好，捐贈者兒子也在術後2週內順利出院。

長庚指出，肝臟移植為肝癌及末期肝衰竭的最後治療之一，由於大愛捐贈來源有限，在台灣以親屬間活體肝臟捐贈為主，但實務面常遇到捐贈者肝臟容積不足，縱使有強烈意願，在醫療面向仍不適合進行捐贈手術，而被迫放棄或錯失機會。

兩階段活體肝臟移植手術融合活體肝臟移植、輔助性部分肝正位移植以及「阿爾庇式手術」（ALPPS）的觀念與技術，高雄長庚多年來累積豐富的「阿爾庇式手術」經驗，以兩階段養肝的方式，使左側肝臟成長至安全範圍進而移除病兆，成效顯著，此成果獲得國際知名外科醫學期刊（UPDATES in Surgery）發表。

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王植熙表示，病人接受兩階段活體肝臟移植手術，需要經過更審慎嚴謹評估，包含病人肝臟纖維化不能太嚴重，且肝臟血管解剖構造需單純，目前國際上仍未建議肝硬化合併嚴重門脈高壓的病人，接受兩階段活體肝臟移植手術。

王植熙強調，經由嚴謹篩選及醫療團隊評估，兩階段活體肝臟移植手術能減少捐贈者的手術風險，同時也增加病人即時接受肝臟移植重獲新生的機會。（編輯：吳素柔）1140410