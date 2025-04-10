桃機提升服務有成獲8大獎 全球排名進步至43名

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（中央社記者吳睿騏桃園機場10日電）機場公司今天表示，英國非營利獨立調查機構Skytrax公布2025年最佳百大機場評選結果及頒獎，桃機排第43名，較去年進步23名，還獲得全球最佳行李運送機場首獎等共8大獎項。

桃園國際機場公司上午發布新聞稿表示，桃園機場在2025年最佳百大機場評選排名第43名，較去年第66名再進步23名，在4000萬至5000萬旅客機場獲第6名。另外還獲得全球最佳行李運送機場首獎、最佳證照查驗機場第4名、全球最佳進步機場第5名、亞洲最佳機場員工第7名、全球最佳清潔機場第9名，以及2025年最新獎項全球最佳洗手間第9名共8大獎項。並由總經理范孝倫代表出席受獎。

機場公司董事長楊偉甫說，公司團隊近年來持續透過數據導向管理與跨單位整合，推動全方位升級，能獲得全球旅客與國際專業機構認可，整體排名重回前50名，並獲4000萬至5000萬旅客機場第6名，是桃機服務大聯盟3萬5000名員工共同合作的成果，未來更將持續以世界一流機場為目標全力以赴。

至於行李運送機場首獎部分，機場公司指出，疫情以來就與各航空、地勤公司等利害關係人持續合作精進，去年在此獎項就已獲得全球第8名，甚至曾拿下第4名的紀錄，桃園機場會持續優化改善設施面及管理面，在沒有最好只有更好的前提下努力精進。

機場公司說，桃園國際機場繼2011年全球最佳安全檢查機場、2015、2017年2度獲得全球最佳機場員工、2018年全球最佳證照查驗機場後，今年再度榮獲多座獎項肯定。Skytrax執行長普萊斯特（Edward Plaisted）致詞時就表示，桃園國際機場「體現出其對營運效率與旅客服務品質的高度承諾，也突顯其在提升旅客整體體驗方面的努力與成果」。

此外，機場公司與C.I.Q.S.（海關、證照查驗、檢疫及安檢）合作流程優化部分，2座航廈總計71座e-Gate去年全數建置完成投入營運，也促使桃機獲得最佳證照查驗肯定；同時也在最佳清潔、最佳洗手間評比中獲肯定。

機場公司表示，桃機持續進行智慧升級與服務改革，調整旅客資訊顯示方式，另藉由候機空間導引改善、視覺指標整合、改善旅客航班查詢效率與場域辨識體驗，有助於旅客在通關、提領行李與轉機等流程中，獲得更即時的資訊支援。

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機場公司指出，桃園機場下半年第三航廈的北登機廊廳即將完工，會站在更嶄新的基礎上，持續爭取 Skytrax、國際機場協會評比等國際指標獎項，強化國際能見度與品牌聲譽，同時為旅客及航空公司提供更完善的設施、體貼的服務。

機場公司表示，一年一度的Skytrax World Airport Awards（世界機場大獎）是全球機場服務重要指標，調查涵蓋全球超過575座機場、上百個國家的旅客，經歷半年問卷調查與實地稽核，最終評選出全球各項服務最佳機場。（編輯：李錫璋）1140410