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中山大學撤校內罷免海報惹議 校長力挺後貼回

2025/4/12 10:36
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（中央社記者林巧璉高雄12日電）中山大學學生近日在校內張貼罷免相關文宣，但有學生反映文宣遭校方撕除。中山大學校長李志鵬親自回應，對於海報遭撤深感遺憾，會捍衛言論自由。校方後來也將海報貼回。

國立中山大學學生會會長劉品佑近日在社群媒體Threads上發文指出，近日有學生自主在校內設置連署站，並張貼罷免相關文宣，文宣內容僅寫「罷免是最後唯一合法、和平的方式」，未強調其餘立場。但校方撤下此文宣，讓人質疑校方未保障言論自由。

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對此，中山大學校長李志鵬也親自寫信回應劉品佑，李志鵬在信中提到，對於海報被撤除深感遺憾，民主社會選舉、罷免是公民的基本政治權利，大學生已享有投票權，自然也有罷免的權利。

據了解，校方在學生反映後已將罷免文宣重新貼回佈告欄。李志鵬強調，任何關於投票、罷免的言論，不論是支持或反對只要不涉及侮辱、誹謗或歧視都是政治言論自由的表現，將進一步瞭解事情原委，並避免類似事情發生。（編輯：李錫璋）1140412

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