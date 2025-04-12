台灣虎航開航日本大分 秘境景點一次看

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（中央社記者余曉涵台北12日電）台灣虎航4月開航日本九州的大分縣，除了知名的別府溫泉、湯布院外，旅客還可以造訪有1300多年歷史的宇佐神宮、在有濃厚大正風情的佐伯市體驗傳統袴服等。

台灣虎航4月2日開航桃園-大分航線，這是台灣虎航飛航日本的第21個航點，同時也是繼福岡、佐賀、宮崎之後，第4個直飛日本九州地區的新航點，5到6月訂票率高達9成。

大分縣位於日本九州，有別府、湯布院等很多有代表性的溫泉地，溫泉的泉眼數量和溫泉湧出量都是日本第一，每年都吸引不少旅客造訪，其中別府7大地獄巡禮，更是每年吸引不少外國旅客造訪。

以別府地獄巡禮的海地獄為例，是攝氏98度的鈷藍色溫泉，並獲選為日本的國家名勝之一，旅客在此不只可以泡足湯，還可以品嘗到溫泉蛋、溫泉醬油布丁等特殊美食。

除了溫泉外，大分縣還有不少歷史景點可以讓旅客深度旅遊，像是國家級知名景點宇佐神宮有1300多年的歷史，且是日本八幡大神信仰的總本社，不僅是宗教聖地，更是日本政治與文化歷史的縮影。

臼杵石佛則是日本代表性的石佛群，據說製作於1000年以前，總共61尊石佛全部都被認定為國寶。

而具有大正風情的佐伯市，旅客可以在此體驗傳統袴服，佐伯市觀光協會2023年提供以「大正浪漫」為主題的服裝租借服務，讓旅客可以漫步於佐伯的城下町。

想欣賞自然景點的旅客，大分縣則推薦旅客可以到西部的九重夢大吊橋，九重夢大吊橋不僅是日本最高的行人用吊橋外，旅客還可以欣賞震動瀑布美景，或者旅客也可到被譽為東洋的尼加拉瓜大瀑布的原尻瀑布，春季時原尻瀑布還有緒方鬱金香節，可以欣賞到20萬朵鬱金香盛開情景。

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春季想賞櫻的旅客也可考慮到枝垂櫻之里的櫻花園區，園區內共有2600棵櫻花樹，並多達6種櫻花品種，讓旅客可以避開知名景點的擁擠人潮，在櫻花樹下體驗日本人野餐賞櫻的氛圍。

另外，津久見海豚島則以海豚與人類的「互動及療癒」為主題，提供遊客和海豚共游，以及直接觸碰海豚等，旅客可以在此餵食海豚、或者攀著海豚的背鰭與胸鰭一起游泳。（編輯：李亨山）1140412

位於日本大分縣的宇佐神宮已有1300多年歷史，且是日本國家與皇室守護神「八幡大神」信仰的總本社。中央社記者余曉涵攝 114年4月12日

位於日本大分縣的原尻瀑布被譽為是東洋的尼加拉瓜大瀑布，旅客可以360度欣賞瀑布美景。中央社記者余曉涵攝 114年4月12日