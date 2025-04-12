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慈濟大學原住民護理專班 招考75名公費生

2025/4/12 17:39（4/12 17:51 更新）
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花蓮慈濟大學開設五專護理科原住民族專班，預計招生75名，12日舉行獨招考試，到考率9成。（慈濟大學提供）中央社記者張祈傳真 114年4月12日
花蓮慈濟大學開設五專護理科原住民族專班，預計招生75名，12日舉行獨招考試，到考率9成。（慈濟大學提供）中央社記者張祈傳真 114年4月12日
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（中央社記者張祈花蓮縣12日電）花蓮慈濟大學開設五專護理科原住民族專班，預計招生75名，今天舉行獨招考試，到考率9成，錄取後享公費資格，就學期間免學雜費，每月還有新台幣5000元零用錢。

慈濟大學指出，慈濟大學原住民專班採單獨招生方式，國中畢業並具原住民族身分者皆可報考，考試科目包括國文、英文及數學，今天考場秩序良好，未發生違規情形，成績單將於4月22日前寄發，5月10日辦理現場登記分發與報到作業。

台東縣池上國中的輔導主任曹仲宇今天一早開車載學生來應試。他說，過去一年協助學生備考，密集練習歷屆試題，傳授解題技巧，希望幫助孩子實現成為護理師的夢想，改善家庭經濟狀況。

慈濟大學指出，錄取學生享有公費生資格，在學5年期間免繳學雜費、伙食費、書籍費及制服費用，並每月發給5000元零用金。

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慈大指出，入學後原住民學生將與一般身分學生同班學習，公平競爭，每學期智育成績達全班前10%者，還可領1萬元書卷獎。

慈大指出，學生畢業後，將進入慈濟醫療體系服務，可選擇向花蓮、玉里、台東關山、嘉義大林、台北新店、台中潭子、嘉義或雲林斗六等8所慈濟醫院履約，實現「畢業即就業」的目標。（編輯：陳政偉）1140412

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