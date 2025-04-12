台鐵台東至康樂間電力設備故障 影響8列次1540人

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（中央社記者余曉涵台北12日電）台鐵今天傍晚南迴線台東-康樂站間電力設備故障，已派員調查當中，目前已經搶修完成，截至晚間6時27分，共影響8列次332分，旅客1540人。

台鐵今天下午4時5分在南迴線發生電力設備故障事故，台鐵晚間發布相關資訊表示，地點在南迴線台東-康樂站間（K95+000公里）。

台鐵指出，受損原因為電力設備第95/1懸臂組螺栓脫落，造成懸臂組位移及跳線損壞1組，詳細事故原因，運安處已派員調查中，初步調查故障地點為鐵道局東工分局為辦理花東雙軌化工程，在今年度3月7日移設懸臂組位置。

台鐵表示，受損狀況為電力設備第95/1懸臂組螺栓脫落，造成懸臂組位移及跳線損壞1組，無人員傷亡，第168次集電弓受損。

因應故障，台鐵下午成立緊急應變小組，台東-知本間下午4時50分啟動客運接駁，電力單位於下午5時10分搶修完成。

台鐵說，搶修救援車第9682次啟動救援，將168次拖回台東站，第3038次台東至康樂站接駁第168次乘客至知本站轉乘第168B次。

根據台鐵統計，截至今天下午6時27分，共影響8列次332分，旅客1540人。

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台鐵說，旅客預定乘車班次因受電車線設備故障影響，致列車停駛、未及搭乘，或旅客無法搭乘，得自乘車日起1年內，持未經使用車票至各車站售票窗口比照颱風警報退費規定辦理，免收退票手續費。至車站售票窗口以外通路退票者，依通路商之規定扣手續費後退票款。

使用信用卡購票旅客，可於乘車日起1年內，持原信用卡及車票正本，至各車站辦理退費至信用卡帳戶；因列車運行中斷、停駛、取消，於途中中止旅行者，退還未乘區間票款；於起程站中止旅行者，或折返回起程站，退還原票票款；改乘較低等級列車者，退還車種間票款差額。（編輯：李亨山）1140412