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華山基金會生命教育之旅展 敬老體驗區同感長者不便

2025/4/14 15:18（4/14 15:26 更新）
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華山基金會在嘉義大學民雄校區大學館舉辦生命教育之旅展覽與活動，縣長翁章梁（右4）14日到場參觀，在「懷舊世代區」與偉士牌機車合影。中央社記者蔡智明攝 114年4月14日
華山基金會在嘉義大學民雄校區大學館舉辦生命教育之旅展覽與活動，縣長翁章梁（右4）14日到場參觀，在「懷舊世代區」與偉士牌機車合影。中央社記者蔡智明攝 114年4月14日
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（中央社記者蔡智明嘉義縣14日電）華山基金會即日起至19日在嘉義大學民雄校區大學館舉辦生命教育之旅展覽及活動，特別設置「敬老體驗區」，讓人體驗身體功能老化後不便，得以設身處地為長輩著想。

華山基金會「連結世代傳遞愛生命教育之旅」今天開幕，設置「生命故事區、懷舊世代區、返老還童區、道別園區、敬老體驗區、時光信箱區」等展區，期待為弱勢長輩注入更多關懷與支持。嘉義縣長翁章梁、嘉義大學校長林翰謙等人與會參觀。

其中敬老體驗區吸引不少大學生前來體驗，全身穿上限制動作的衣物及戴上模糊護目鏡、厚手套，坐輪椅前進及拿助行器爬樓梯；鄭姓學生告訴中央社記者，親身體驗後能感同身受老人諸多不便，也能體會無法及時行動焦慮感。

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翁章梁接受媒體聯訪說，老一輩來看展覽就好像回到童年一樣，年輕人來此體驗看展，則能學習到如何尊重老人；感謝華山基金會長期對嘉義長輩服務，關心獨居老人身心靈健康，也開創了多元助老服務，讓獨居長輩因關懷而不孤單。

華山基金會表示，4月16日與19日各安排3場精彩「傳承講座」，邀律師、藥師等專業人士講述健康之路的啟發、預立遺囑與遺產規劃等實用知識，邀請社會大眾一同參與這場充滿感動與啟發的生命時光旅程。（編輯：陳仁華）1140414

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