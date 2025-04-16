加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
納粹符號手勢為何是禁忌 各國、台灣案例回顧
首頁 / 生活

世界首批 水試所成功培育土魠魚人工種魚

2025/4/16 15:41（4/16 16:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
水試所表示，土魠魚人工完全養殖指日可待，並發布陸上養殖池培育的土魠魚雌魚，約培育300天達到性成熟照片，記錄其體長62公分、體重2200公克。（水試所提供）中央社記者楊淑閔傳真 114年4月16日
水試所表示，土魠魚人工完全養殖指日可待，並發布陸上養殖池培育的土魠魚雌魚，約培育300天達到性成熟照片，記錄其體長62公分、體重2200公克。（水試所提供）中央社記者楊淑閔傳真 114年4月16日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北16日電）水試所今天表示，除在112年5月成功取得土魠魚受精卵、培育魚苗至孵化後第50天後，已進一步掌握陸上養殖技術，育成超過600天、重達6公斤以上，土魠魚人工完全養殖指日可待。

農業部水產試驗所發布新聞指出，研究人員將持續飼養這批成魚，成為世界首批人工培育的土魠魚種魚，朝向完全養殖邁進；而研究成果已發表在國際期刊「國際水產養殖（Aquaculture International）」，展現台灣的土魠魚養殖技術提升。

針對整個技術研究迄今的歷程，水試所說，為提供捕撈以外的土魠魚漁獲來源，水試所於民國112年5月首創土魠魚苗人工孵化後，在養殖池中活存約50天的世界紀錄，後來因為魚苗游泳速度快，發生互相攻擊、衝撞池壁或跳池死亡等情況。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

為此，水試所不斷嘗試，終於透過改良環境及餌料降低損失，魚苗已逐漸適應陸上養殖池環境，順利成長，在人工環境下存活超過600天、約1年7個月，體重已6、7公斤、體長70到80公分，並在魚隻樣本中發現精巢、卵巢的發育，顯示養殖池中的種魚培育是可能的。

水試所補充，康氏馬加鰆（Scomberomorus commerson）俗稱土魠魚，肉質鮮美，受消費者喜愛，農曆年期間每尾售價可破新台幣萬元；但資源量從2002年的6600公噸，遞減到2023年的522公噸，所以多年前展開人工繁養殖研究。（編輯：李亨山）1140416

#水試所
#農業部
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

23
更多編輯台推薦新聞：