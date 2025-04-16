世界首批 水試所成功培育土魠魚人工種魚

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（中央社記者楊淑閔台北16日電）水試所今天表示，除在112年5月成功取得土魠魚受精卵、培育魚苗至孵化後第50天後，已進一步掌握陸上養殖技術，育成超過600天、重達6公斤以上，土魠魚人工完全養殖指日可待。

農業部水產試驗所發布新聞指出，研究人員將持續飼養這批成魚，成為世界首批人工培育的土魠魚種魚，朝向完全養殖邁進；而研究成果已發表在國際期刊「國際水產養殖（Aquaculture International）」，展現台灣的土魠魚養殖技術提升。

針對整個技術研究迄今的歷程，水試所說，為提供捕撈以外的土魠魚漁獲來源，水試所於民國112年5月首創土魠魚苗人工孵化後，在養殖池中活存約50天的世界紀錄，後來因為魚苗游泳速度快，發生互相攻擊、衝撞池壁或跳池死亡等情況。

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為此，水試所不斷嘗試，終於透過改良環境及餌料降低損失，魚苗已逐漸適應陸上養殖池環境，順利成長，在人工環境下存活超過600天、約1年7個月，體重已6、7公斤、體長70到80公分，並在魚隻樣本中發現精巢、卵巢的發育，顯示養殖池中的種魚培育是可能的。

水試所補充，康氏馬加鰆（Scomberomorus commerson）俗稱土魠魚，肉質鮮美，受消費者喜愛，農曆年期間每尾售價可破新台幣萬元；但資源量從2002年的6600公噸，遞減到2023年的522公噸，所以多年前展開人工繁養殖研究。（編輯：李亨山）1140416