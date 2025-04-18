吳德榮：天氣轉趨不穩定 北台氣溫微降

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（中央社記者余曉涵台北18日電）氣象專家吳德榮今天說，今天華南雲系東移，北台氣溫微降，天氣轉為不穩定的天氣型態，明天鋒面接近各地有降雨機率，21日天氣好轉，22日有機會創下今年以來最高溫。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，今天華南雲系東移，北台氣溫微降、各地仍偏暖，大氣漸不穩定，北部地區偶有局部短暫陣雨，中部以北山區午後亦有局部短暫陣雨或雷雨的機率，西半部及金馬起霧的機率漸提高。

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬，明天鋒面接近，持續暖熱，中部以北山區午後及北部地區、偶有局部短暫陣雨或雷雨的機率；20日仍偏暖，微弱鋒面影響，中部以北轉有局部短暫陣雨或雷雨的機率，週六日兩天西半部及金馬有起霧的機率。

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吳德榮表示，21、22日天氣好轉、氣溫升，22日將創今年以來最高溫，大部分地區高溫達攝氏35度以上，熱如盛夏。

23至26日另一波鋒面南下，吳德榮說，將再轉有局部陣雨或雷雨，天氣轉涼，這波持續的時間久、也很不穩定，這期間遇劇烈天氣的機率高，27日鋒面遠離、天氣逐漸好轉。（編輯：李錫璋）1140418