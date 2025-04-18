台大生連署罷免遭羞辱 學生會籲尊重表意自由

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（中央社記者陳至中台北18日電）台大學生參與罷免連署，卻在網上遭到言語羞辱。學生會昨天晚間發布聲明，呼籲尊重表意自由，並已向校方反映，期盼加強校園安全維護，反對威脅與暴力。

台大黃姓學生11日在民進黨立委黃捷、范雲、張雅琳等人陪同下召開記者會，指她在臉書表達願意協助收集罷免傅崐萁的連署書，卻遭某大學教授在內的網友言語羞辱與人身攻擊，甚至還有人打電話到學校辦公室抗議。

上述事件引發熱議，台大學生會17日晚間在臉書專頁發布「針對近日校內學生受恐嚇事件之聲明」，對針對學生的恐嚇言論感到憂心，不樂見於任何形式的暴力行為發生。

學生會表示，事發後已第一時間向駐警隊反映，並請求加強校園安全的關注與防護，「我們相信，台大應是一個讓所有學生都能安心表達立場的空間。」

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學生會強調，一向重視多元聲音，呼籲大家在公共討論中秉持理性與尊重，避免使用帶有敵意或標籤化的語言，「唯有透過彼此傾聽與理解，才能共同營造健康而開放的討論環境。」

教育部長鄭英耀14日在立法院受訪，針對近來有大專生在校園內設立罷免攤位，認定屬學生的言論自由和公民活動，應給予尊重。（編輯：張雅淨）1140418