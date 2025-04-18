鋒面影響週末留意短暫陣雨 4/22前高溫悶熱

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（中央社記者余曉涵台北18日電）氣象署今天表示，明天及20日天氣和今天類似，留意鋒面影響帶來的短暫陣雨；溫度方面，22日前較高溫悶熱，尤其22日局部地區高溫可達到攝氏36度，23日東北季風影響，溫度下降。

交通部中央氣象署預報員黃恩鴻向中央社記者表示，鋒面在台灣附近，明天及20日天氣不穩定，水氣多，影響以北台灣為主，留意零星短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後留意局部雷陣雨。

22日前要留意高溫悶熱，黃恩鴻說，21日到22日西南風增強，水氣減少，各地晴到多雲，午後留意各山區有零星短暫陣雨，尤其21日到22日是未來一週最高溫的時候，各地普遍高溫為31度到33度，局部地區可能達到36度以上，明天就有機會發布高溫燈號。

黃恩鴻表示，22日晚上到23日鋒面通過，各地有局部短暫陣雨或雷雨，因為鋒面結構比較好，要留意短延時強降雨，後續東北季風增強，溫度下降，24日到25日華南雲雨區東移，水氣多，中部以北、東半部及恆春半島留意局部短暫陣雨，各地降雨機率高。

黃恩鴻指出，23日受到東北季風影響，北台灣高溫22度到24度，低溫也只有18度，溫差大，請民眾留意。

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黃恩鴻表示，接下來受到東北季風影響，天氣偏涼，要到27日後才會回溫。

另外，偏南風的天氣型態下，金馬要留意霧及低雲。（編輯：管中維）1140418