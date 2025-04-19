加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
影片／妮妃雅重返魯保羅變裝秀 雲豹帝雉台灣意象禮服轟動全場
首頁 / 生活

埔里單車悠遊活動 推廣低碳綠生活

2025/4/19 15:08（4/19 15:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
「埔里福興悠遊樂騎」活動19日在埔里鎮福興溫泉區舉行，活動結合單車、植樹、園遊會等，南投縣長許淑華（左4）、國民黨立委馬文君（左3）、林業及自然保育署副署長廖一光（左2）等人出席。（南投縣政府提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 114年4月19日
「埔里福興悠遊樂騎」活動19日在埔里鎮福興溫泉區舉行，活動結合單車、植樹、園遊會等，南投縣長許淑華（左4）、國民黨立委馬文君（左3）、林業及自然保育署副署長廖一光（左2）等人出席。（南投縣政府提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 114年4月19日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽南投縣19日電）「埔里福興悠遊樂騎」活動今天在埔里鎮福興溫泉區舉行，活動結合單車、植樹、園遊會等，推廣低碳交通、蔬食及友善耕作等綠生活知識，來賓也植樹為福興地區添綠意。

南投縣政府、農業部林業及自然保育署南投分署共同主辦「埔里福興悠遊樂騎」在福興溫泉親子公園熱鬧登場，活動包含植樹、騎行、綠行動園遊會等，吸引許多民眾參與，南投縣長許淑華、林業及自然保育署副署長廖一光、國民黨立委馬文君等人出席。

許淑華致詞說，感謝林業保育署提供七里香、烏來杜鵑等千株樹苗，及多名縣議員出資邀弱勢孩童參與，盼透過活動讓民眾對永續發展有更多認識；另外，南投巧克力咖啡節今年5月同樣在福興溫泉區舉行，透過自行車、無人自駕車導覽，讓遊客共同投入低碳永續行列。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

廖一光表示，植樹是推動國土生態綠色網路建置計畫關鍵行動，除綠化居家環境，也可串聯社區、森林、河川與海洋等生態系統，營造更多自然棲地，編織台灣綠色生態網絡，實現人與自然和諧共生；另外，政府積極推動森林經營，讓森林價值成為支持地方發展關鍵。

林業署南投分署表示，綠行動園遊會透過闖關互動，向民眾推廣廚餘堆肥、動物認養、正確垃圾分類、蔬食及友善耕作、低碳交通等綠生活知識；今天植樹地點面積0.55公頃，共栽植台灣肖楠55株、桃金孃912株，也準備1000株樹苗供民眾闖關兌換。（編輯：郭諭儒）1140419

#南投縣政府
#馬文君
#廖一光
#埔里鎮
#國民黨
#許淑華
#農業部
#林業保育署
#林業及自然保育署
許淑華
千人齊聚南投競技舞獅跳繩扯鈴 發揚民俗體育南投國中小獲捐千組實物投影機 教學更生動直觀
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

24
更多編輯台推薦新聞：