台鐵屏東車站旁都更招商成功 將建20層住商大樓

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪芬台北21日電）台鐵公司積極推動資產活化，屏東火車站旁土地成功完成都更，預定7月簽約，將建20層住商大樓，將成為南台灣結合大眾運輸導向發展的指標建案。

台鐵公司今天發布新聞稿表示，推動「屏東火車站東側新街段三小段3地號等24筆土地都市更新事業」案，前後歷經4次招商，經資格審查及綜合評選，由達麗建設事業股份有限公司獲選為最優申請人，後續將與達麗建設辦理議約及簽約作業，預計7月完成簽約。

台鐵指出，這次開發土地面積約8850平方公尺，位於屏東車站東側站區街廓範圍，連結台鐵屏東車站、屏東轉運站，屬市中心精華地帶，土地權屬包括台鐵、公有地與私有地，形狀方整，交通便利，區位條件優，未來發展得力於屏東火車站交通串聯高鐵屏東站、台鐵六塊厝車站、屏東科學園區，預估都更後將與高鐵屏東站共創南高屏城際生活圈。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台鐵表示，這項都更案將以都更權利變換方式開發，初步規劃興建地上20層、地下4層的住商大樓，其中地上1至3層規劃商場空間為台鐵擁有、第4層為住宅公設及綠平台、5至20層規劃住宅單元，屏東縣政府也將取得約200坪公益空間。

台鐵指出，期望這項開發案成為南台灣結合TOD（大眾運輸導向型發展）場站開發的指標性商業住宅特區，共創投資人、原住戶、民眾、屏東縣府與國營事業「5贏」局面，樹立台鐵屏東車站地區都市更新典範。（編輯：張雅淨）1140421