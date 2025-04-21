加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
關稅因應／880億支持方案申請條件放寬 輸美3年實績門檻擬部分取消
首頁 / 生活

男子茂密頭髮突掉落 醫師：罹患梅毒造成

2025/4/21 11:13（4/21 11:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
澄清醫院中港院區皮膚科主任柯偉立21日說明，前來諮詢掉髮困擾的患者愈來愈多，造成掉髮的原因很多，應找出真正的原因對症治療。（醫院提供）中央社記者郝雪卿傳真 114年4月21日
澄清醫院中港院區皮膚科主任柯偉立21日說明，前來諮詢掉髮困擾的患者愈來愈多，造成掉髮的原因很多，應找出真正的原因對症治療。（醫院提供）中央社記者郝雪卿傳真 114年4月21日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中21日電）台中1名30多歲男子茂密頭髮突然掉髮，擔心遺傳家族禿頭而就醫。澄清醫院中港院區皮膚科主任柯偉立今天表示，經診斷發現是罹患二期梅毒造成，經治療後恢復茂密髮量。

澄清醫院中港院區發布新聞稿說明，1名30多歲的男性患者，原有一頭茂密頭髮，幾個月前發現髮量越來越少，無意間撥弄頭髮時，常可扯落一綹髮絲。而其父親已有禿頭，深怕步父親後塵，提早出現雄性禿而前來求診。

柯偉立表示，造成掉髮的原因很多，常見是壓力所致，但仍需仔細梳理患者的情形，找出真正的原因對症治療。

經過問診與檢查之後，柯偉立指出，發現患者整體的掉髮表現，不似典型的雄性禿。雖然可以是壓力引起的休止期脫髮，或是廣泛型圓形禿，為求判斷無誤，進一步詢問患者有無其他的身體不舒服。患者表明在注意到掉髮時，也發現身上有許多不會癢的紅疹。

柯偉立表示，經過綜合評估後，認為很可能是罹患二期梅毒的皮膚與頭髮的表現。後經抽血證實患者罹患梅毒，並給予患者完整的抗梅毒藥物治療。3個月後，患者回診追蹤，身上紅疹在完成治療後即已消失，如今也恢復往日的茂密髮量。

google news透過 Google News追蹤中央社

柯偉立在門診中也曾有雄性禿的男性患者在別處接受口服藥物治療，但療效不彰，後經診治，發現其血液的鋅濃度相對不足，經適當補充鋅元素，血液的鋅濃度回到正常值區間後，髮量明顯增多，因而確認造成這名患者髮量減少的主因是缺鋅，而雄性禿為次要原因。

柯偉立建議，有掉髮困擾的患者應盡早就醫檢查，找出真正的原因，就有機會重回濃密髮量的自信人生。（編輯：李淑華）1140421

#澄清醫院中港院區
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

23
更多編輯台推薦新聞：