金門連2天濃霧取消34架次航班 民航局協調加班機

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（中央社記者汪淑芬台北21日電）金門地區19、20日因濃霧影響，金門機場數度暫停航班起降，2天共取消34架次航班，目前候機旅客仍近百人。民航局今天仍協調加班機，研判天候穩定，不會再有旅客滯留。

交通部民航局今天發布新聞稿表示，昨天上午9時40分，金門機場恢復航班起降後，就盡力協調業者提供加班機疏運，已在天候許可下立榮加開1班台北-金門A321加班機。並協調航空公司備妥後續預備運能適時加班，事先協調國防部適時支援疏運。

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民航局表示，今天上午金門因天候正常，目前持續疏運中。航空公司除部分航班放大機型，也會視狀況加開班機。根據金門航空站現場回報，目前候機旅客近百人，初步研判，後續航班應能滿足旅客搭機需求。為維持疏運能量，民航局也協調立榮航空與華信航空，今天及明天各加開1班台北-金門加班機。

民航局提醒，春夏之交正逢霧季，國內線、特別是離島航班易受濃霧影響，旅客務必妥善安排行程，如遇濃霧影響航班情況，可留意航站與航空公司安排，以利後續行程。（編輯：張雅淨）1140421